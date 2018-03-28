現場側寫－警戒諜對諜 川普來也沒這麼誇張

2018年03月28日 04:10 中國時報 陳柏廷

北韓領導人金正恩下榻的北京釣魚台國賓館戒備森嚴，不只各門口都有武警「重兵把守」，周邊道路更是三步一崗、五步一哨，警戒程度之嚴密，還得與記者上演「諜對諜」戲碼。就連北京計程車老司機也大呼，「川普來也沒這麼誇張」。而金正恩加長型專用座車，刻意未懸掛北韓國旗，神祕到不行。

金正恩此次訪問北京雖然來去匆匆，但大陸方面絲毫不敢輕忽。儘管北京長安大街上，並未懸掛任何北韓國旗，但森嚴氣氛反讓金正恩這趟神祕行，變得異常「高調」。

昨上午記者前往北京釣魚台國賓館周邊，除了可見處處交管「寸步難行」，其東西南北門都有武警「重兵把守」，到處都是武警3、5人成群巡邏，大陸公安更是每50公尺就派員站崗，警示「閒雜人等不可靠近」。

當記者嘗試以步行方式靠近金正恩車隊主要出入的東門時，還得隨時與便衣警察上演「諜對諜」戲碼；既要拍照，又得「眼看四方」隨時注意是否有人前來關切，畢竟一個不小心就可能前功盡棄。

「說時遲，那時快」，記者準備離去之際，立馬遭2名便衣警察要求出示證件接受盤查；經過詢問後，記者被帶離到距離東門200公尺遠的馬路邊，與其他外媒一起接受「看管」。警戒程度就連開了20幾年計程車的老司機都直呼：「川普來北京也沒那麼誇張。」

值得一提的是，當記者離開釣魚台國賓館時，其周邊道路緊急拉起交通管制，不到10分鐘，金正恩車隊在多輛大陸公安前導車引導下呼嘯而過，其中一輛加長型的黑頭車，疑似就是金正恩所乘座車。

昨上午10點左右，金正恩車隊抵達北京中關村，參觀中關村內的大陸高科技產業，外界預料大陸與北韓未來可能在高科技產業上有進一步合作的機會。

(中國時報)