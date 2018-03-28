惠台31措施 關鍵在落實執行

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中國時報
／台北報導

大陸日前公布惠台31項措施，前經濟部長、電電公會最高顧問尹啟銘指出，這是大陸因應蔡政府「去中國化」做法，但我們該視此為大陸給台灣年輕人和台商的機會，他也提醒，落實很重要，期待大陸未來能在執行面，透過公協會等民間組織建立熱線搭建平台，繼續給台灣更多優惠。

《旺報》昨舉行「台商權益維護系列座談」，主題為「大陸惠台31項措施面面觀」，由旺旺中時媒體集團副總裁王綽中主持。

與談人尹啟銘、政大研究員陳德昇、兩岸經營者俱樂部主席王國安、工商協進會副祕書長邱一徹、兩岸企業家峰會副祕書長魏可銘、上海台協副會長蔡世明等。

與會者認為，惠台31項措施對台灣是很好的機會，我們應積極掌握利用，作為提升台灣競爭力的機遇。

王綽中說，旺旺中時媒體集團多年來不斷呼籲，大陸應給予台商國民待遇，也就是大陸說的同等待遇；如今大陸從善如流，推出惠台31項措施，未來關注重點是相關的施行細則何時推出？以及如何落實？真正讓台胞感受到政策的利多，才是關鍵所在。

陳德昇表示，惠台31項可視為大陸處理台灣問題「軟效果」的強化，但如何落實將是挑戰。大陸應讓標竿企業當領頭羊，讓一群有能力、有意赴陸發展的年輕人先過去，才能吸引更多人才。

(中國時報)

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