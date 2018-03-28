新聞透視－撬動地緣政治 金再精準出擊

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中國時報

21世紀最傳奇政治人物，可能不是狂人川普、也不是強人普丁或大陸領導人習近平，而是不斷巧妙看準時機撬動地緣政治版塊，利用大國抗衡態勢在某方面讓華盛頓和北京都很頭疼的北韓領導人金正恩。

傳言金正恩或是他指派的最高層代表日前抵達北京，並和大陸高層展開會談，如果國際媒體報導和猜測屬實，這將是金正恩再一次精準政治出擊。他選擇的時間點異常巧妙：正值北京和華盛頓就貿易戰角力的關鍵時刻，金正恩為北京送去了一顆政治定心丸，幾可斷言，從現在開始，習近平對於川普強硬對付北韓的政策將不會再無條件配合，更不會束手旁觀。

對於正全心應對北京崛起挑戰的川普當局來說，金正恩或其授權的最高層代表訪問北京，意味著朝鮮半島局勢日益朝往北京規畫的「雙暫停」局面演變。南北韓領袖即將在板門店南韓一側舉行歷史性峰會，而金正恩或其代理人的到訪北京，以及嫻熟外事的楊潔篪即將訪問首爾，意味著北京對於推進南北韓雙方的和平進程有更切實的第一手資料和著力點。

相比之下，川普在韓朝峰會舉行前夕換下鴿派國務卿提勒森而以鷹派前中情局長蓬佩奧代替，又提拔力主以武力對付北韓的波頓擔任國家安全顧問，只會使得推動陽光政策的文在寅和本來就不信任美國的金正恩更加警惕，雙方會更有意願向維持朝鮮半島永久和平邁進，而蓬佩奧的任命則還需要一連串的國會聽證才能正式上任，在安排議程和充分準備上，華盛頓已輸一大截。

對川普更致命的挑戰，是兩位比他更有戰略定力的大國領袖─習近平和普丁走近。在俄羅斯感受到美歐聯合驅逐其外交官、被屈辱式對待的同時，大陸外長王毅將赴莫斯科雪中送炭，鞏固戰略協作關係。

據以往經驗，一旦美方發覺在朝鮮半島失利，台海就會成為另一個華盛頓向北京施加壓力的槓桿。只是，民進黨政府對於美方可能推動的觸動北京敏感神經，並可能導致攤牌的政策，和可預見隨之而來的高強度政治對抗情勢，真的胸有成竹嗎？

(中國時報)

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