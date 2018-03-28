劉結一走訪台商 會蔡衍明

2018年03月28日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸國台辦主任劉結一26日赴上海調研對台工作，並走訪旺旺集團總部，與集團董事長蔡衍明交流，了解台商企業發展情況。劉結一在調研時表示，「一個中國」原則是兩岸關係的政治基礎，希望廣大台灣同胞一同堅持體現「一個中國」原則的九二共識，堅決反對形形色色的台獨分裂活動，推動兩岸關係和平發展。

劉結一指出，日前大陸推出的惠台31項措施，力度大、覆蓋面廣，為台灣同胞共享大陸發展提供巨大機遇，受到台企及台胞廣泛好評。目前這些措施正加緊落實，未來將繼續推進兩岸同胞交流合作，讓台灣同胞有更多獲得感。

此外，劉結一還參觀上海當地海峽兩岸青年創業基地，與台灣青年座談，並參訪旺旺集團總部，了解台灣青年工作生活和台資企業經營情況。

劉結一表示，兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。「一個中國」原則是兩岸關係的政治基礎，希望台灣同胞一同堅持體現「一個中國」原則的九二共識，堅決反對形形色色的台獨分裂活動，共擔民族大義，共謀民族復興，為推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程作出貢獻。

大陸在今年兩會前夕公布惠台31條措施，日前有涉台人士指出，目前推出的是「粗線條」的綱領文件，惠台31條牽涉中央和地方各省市區的溝通，以及各相關部委間的協調聯繫，工作量龐大，但為了盡速讓政策有感，預定今年內就會陸續推出施行細則。台商、台生聚集的上海、福建可望成為第一波出台施行細則的省市，含金量會讓台灣民眾滿意。

(中國時報)