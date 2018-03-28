法官上性平課 轟司法院作秀

2018年03月28日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

法官性騷擾遭輕判引眾怒，司法院院長許宗力今天將帶領院內同仁上性平課，並對外公開宣示防治性騷擾；消息傳出後，法官論壇炮聲隆隆，法官留言痛批「這是作秀吧？誰是犯嫌？這到底要處罰誰？為何幾名法官犯錯要處罰台灣所有法官」，怒責司法院的作法真是「黑狗偷吃、白狗受罪」。

許宗力今帶頭 強制參與

陳鴻斌法官對女助理性騷擾遭免職，退休後提再審翻案，婦女節當天翻案成功獲輕判，審理法官陳志祥事後頻上媒體辯稱陳鴻斌是婚外情未遂、而非性騷擾。

案件引發爭議，蔡英文總統在臉書發言，希望社會用更大同理心，理解受害者處境，白玫瑰社會關懷協會號召群眾到司法院陳情抗議；司法院為此作成補救方案，包括持續提升司法人員性別意識，引進非法官人士加入職務法庭等，院長許宗力更決定帶頭上性平課，要求法官們都必須強制上課。

助理性騷 黃國昌裝沒事

只是為何全體法官都須上課呢？法官論壇出現雜音，有法官質疑許要法官都上性平課，「不是應該先將性騷擾解讀為婚外情的職務法庭法官上課再教育嗎？」、「為何全台男女法官都受波及而要強迫上課呢？」、「司法院出了事只會拿自己法官開刀，這種做法近乎腦殘、相當不可思議」。

更有法官直接點名立委黃國昌，指黃在立法院質詢司法院祕書長時正氣凜然，但時代力量的陳姓助理不正是性騷擾的累犯嗎？黃質疑法官們性平意識不足，卻讓性騷擾累犯當助理，政治人物的雙重標準不是法律人可以理解或「望其項背」。

法官表示，立委寬以待己、嚴以律人，特別對司法人員更嚴苛，可悲的是司法高層一味打自己法官給外人看；司法院積極推動「#Me too」，但不知道時代力量是否該比照辦理，要求立委及助理都上性平課。

司法院解釋，所有法官都須上「職場性別平等及性騷擾防治」課程，包括讓陳鴻斌翻案成功的審判長林文舟、陳志祥等人。

(中國時報)