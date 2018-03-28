被輔導辦營業登記 壓力大到睡不著！國稅局送件後 斗六雞排伯上吊亡

在雲林斗六新興宮旁賣炸雞排的林朝明25日上吊身亡，外傳他生意太好遭檢舉漏稅，不堪被國稅局追稅輕生，引發網友及攤販抱不平。（翻攝臉書）

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中國時報
／雲林報導

在雲林斗六新興宮旁賣炸雞排的林朝明25日上吊身亡，外傳他生意太好遭檢舉漏稅，不堪被國稅局追稅輕生，引發網友及攤販抱不平。林朝明姊姊昨說，弟弟說從國稅局人員要他報營業稅開始，連1分鐘也睡不著，壓力很大。國稅局雲林分局則否認與查稅有關，但負責的2名承辦小姐得知後，壓力大到哭了整個下午。

林朝明姊姊表示，弟弟告訴她國稅局要他報營業稅，但他害怕失去低收入戶補助，孩子上學成問題，想換地方做生意，也找好地點。弟弟過世後，她曾去國稅局問發生什麼事，不知道是不是弟弟會錯意。

林朝明的外甥女也貼文澄清沒有檢舉者、沒有開單罰款、只有輔導營業登記，整件事情對錯都不重要了，只希望讓舅舅放下世俗一切安心離開。

58歲林朝明原住古坑鄉草嶺村，921地震後搬到斗六賣雞排，與越南籍前妻育有一子，國稅局最近輔導他辦理營業登記，23日他送件到國稅局，25日清晨被發現在斗六公園上吊身亡。

一名殯葬業者在臉書痛批檢舉達人逼死林，引起網友譁然，撻伐國稅局無理課稅。國稅局雲林分局長陳金華出面澄清，表示本案沒有檢舉達人、也無納稅、追稅等情事，只有輔導營業登記。

他說，該局日前去法院查抄公證契約的租賃契約書，發現10幾筆租賃契約是營業用，但沒有辦理營業登記，林朝明是其中1戶，國稅局依規定輔導辦理營業登記，林也親自送件。經查林的雞排攤確有營業店面，市況不錯，原查定月營業額7萬元，最後為5萬元，未達8萬的起徵點，所以沒有課稅和罰鍰問題，對林的輕生感到遺憾。

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