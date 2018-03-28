邱惠美鬥豔璩美鳳 搶搭白狼

2018年03月28日 04:10 中國時報 陳柏安／台北報導

22日在退役上校繆德生的追思會上，「中華統一促進黨」總裁「白狼」張安樂與該黨發言人璩美鳳連袂現身，兩人互動看似親暱。《周刊王》調查，璩美鳳為張安樂的乾妹妹，兩人早在18日就一同出席張安樂次子張瑋的「洪門開山大典」，還遇到張安樂的乾女兒、台北市議員童仲彥「最愛的主任」邱惠美，「雙美」首度公開同框擦出的火花，看似2位爭寵的小女孩！對此，邱惠美表示，她跟璩美鳳不是那麼熟，所以沒有特別打招呼，「我與璩美鳳沒有不和，外界不要多作聯想。」

身兼通告藝人與購物專家的林姿佑，去年接下胞弟林俊名的公司「优戲」，如今卻和老公小亮哥吃上詐欺官司！

《周刊王》調查，日前過世的大師李敖去年底住院時，向資深媒體人溫紳透露，他手中握有17件關於國民黨黨產的機密文件，可以向黨產會領取高達17億獎金，想以每件台幣1000萬元出售。知情人士透露，該批機密文件應是救國團早期取得土地的資料。救國團發言人邱小姐強調，救國團近年持續朝向財產合法化實施，所用的土地、房產都會依法向政府租用。

《時報周刊》直擊，26歲的性感女神辜莞允日前身穿緊身小可愛，開賓士載著愛犬「巴古」在河濱公園練車，練完車開心地與「巴古」喇舌，逗得「巴古」搶喝她手上的飲品「茶攤一條街」！《周刊王》本期附贈「E奶辣模」宇婷跨頁美照；而3月5日是《時報周刊》的40歲生日，《時報周刊》邀請讀者投稿自己與《時報周刊》的故事！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)