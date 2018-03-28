邱惠美鬥豔璩美鳳 搶搭白狼

友善列印
中國時報
陳柏安／台北報導

22日在退役上校繆德生的追思會上，「中華統一促進黨」總裁「白狼」張安樂與該黨發言人璩美鳳連袂現身，兩人互動看似親暱。《周刊王》調查，璩美鳳為張安樂的乾妹妹，兩人早在18日就一同出席張安樂次子張瑋的「洪門開山大典」，還遇到張安樂的乾女兒、台北市議員童仲彥「最愛的主任」邱惠美，「雙美」首度公開同框擦出的火花，看似2位爭寵的小女孩！對此，邱惠美表示，她跟璩美鳳不是那麼熟，所以沒有特別打招呼，「我與璩美鳳沒有不和，外界不要多作聯想。」

身兼通告藝人與購物專家的林姿佑，去年接下胞弟林俊名的公司「优戲」，如今卻和老公小亮哥吃上詐欺官司！

《周刊王》調查，日前過世的大師李敖去年底住院時，向資深媒體人溫紳透露，他手中握有17件關於國民黨黨產的機密文件，可以向黨產會領取高達17億獎金，想以每件台幣1000萬元出售。知情人士透露，該批機密文件應是救國團早期取得土地的資料。救國團發言人邱小姐強調，救國團近年持續朝向財產合法化實施，所用的土地、房產都會依法向政府租用。

《時報周刊》直擊，26歲的性感女神辜莞允日前身穿緊身小可愛，開賓士載著愛犬「巴古」在河濱公園練車，練完車開心地與「巴古」喇舌，逗得「巴古」搶喝她手上的飲品「茶攤一條街」！《周刊王》本期附贈「E奶辣模」宇婷跨頁美照；而3月5日是《時報周刊》的40歲生日，《時報周刊》邀請讀者投稿自己與《時報周刊》的故事！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

被輔導辦營業登記 壓力大到睡不… 拒絕叛變投共 趙仲容入祀忠烈祠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。