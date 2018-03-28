拒絕叛變投共 趙仲容入祀忠烈祠

陸軍司令部27日舉行入祀安位典禮，將少將趙仲容等5位烈士入祀忠烈祠。（杜宜諳攝）

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中國時報
李文輝／綜合報導

「爸爸終於回到故鄉、回到他所鍾愛的祖國！」忠烈祠27日舉行國民革命5烈士入祀安位典禮，其中殉國67年的趙仲容是蔣經國的同學，也是政府遷台後在大陸犧牲、入祀官階最高將領，他的女兒趙安娜、外孫女賽音自美來台與祭，為他移靈安位回到中華民國懷抱，場面莊嚴肅穆。

昨入祀烈士有趙仲容少將、徐枕瑤中校、孫玉珊上尉、潘文欽上尉、畢道洲少尉。典禮由陸軍司令王信龍上將主祭，陸軍政戰主任、人軍處長、戰訓處長及關指部指揮官陪祭，烈士遺族代表與祭。

國防部表示，趙仲容是山西崞縣人，生於民前6年，1949年奉命前往華北抗戰總部，查察傅作義密謀叛國動向，同年6月7日不幸遭中共逮捕入獄，1951年因拒絕叛變投共，遭羅織破壞群眾運動罪名，槍決於北京永定門刑場，壯烈殉國，年僅46歲。

趙安娜本名趙經漢，是趙仲容第六個女兒，她說，能送父親英靈到忠烈祠，心裡非常感動，歷經20年申請，終於「入土為安」。她噙著淚水說，當年父親是國民黨中央青年部副部長，被反革命鎮壓處決後，母親也被捕坐了20年牢，8個孩子成了黑五類，在各個運動裡頭受衝擊，有2個姊姊精神病、1個姊姊自殺，一言難盡，她謹代表姊妹，表達說不出來的感激。

趙安娜覺得，大陸還有很多烈士，希望能一個一個找回來，讓他們有入土為安機會，作為家屬，最大心願是讓正義得到應有的結果，「讓他們見天日吧！」

(中國時報)

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