台灣優勢客服民調 小英不滿意度破6成

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統上任即將屆滿2年，台灣優勢客服最新民調，蔡不滿意度達到63.5％，在兩岸關係、能源政策、財經施政等議題，也都有6成以上民眾表示沒有信心，顯示執政黨正面臨信任感崩盤危機。

從年齡層來看，60歲以上有55.2％對小英施政表現不滿意，過去最支持小英的年輕族群也出現反轉，20至29歲族群不滿意度高達70.8％，其他各族群不滿意者也都在6成以上，顯示不分年齡、男女，超過半數以上的民眾都不滿意蔡的表現。

以地區觀察，6直轄市中，僅桃園滿意度勉強超過4成，其他縣市滿意度僅守住3成上下的綠營基本盤。被視為綠營票倉的南部執政地區，不滿意度也很高，總統的故鄉屏東縣高達54.8％，南霸天花媽主政的高雄市不滿意度也有63.5％。

民生議題中以空氣汙染嚴重讓民眾最有感，高達73.8％對政府環保政策沒有信心，飄忽不定的能源政策也讓56.1％的民眾感到不安，衛生紙搶購風潮更讓7成民眾對未來財經政策沒有信心。

反觀行政院長賴清德整體執政表現，不滿意民眾有38.6％，感到滿意民眾則超過半數為56.5％，賴清德就任行政院長至今近7個月，即便中途遭遇「功德說」事件影響，滿意度仍能維持，完勝蔡英文。

此民調有效樣本為1068人，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點。

(中國時報)

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