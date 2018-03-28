中研院擺爛6年 立委轟騙人

生技園區聯外道路不足，但中研院遲未能解決，去年才由北市府接手規畫。圖為台北市長柯文哲。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
國民黨立委李彥秀。（劉宗龍攝）
中研院長廖俊智。（本報資料照片）

國家生技研究園區將有2300人進駐，交通配套卻明顯不足，居民擔憂上下班塞爆。內湖、南港區立委李彥秀說，內湖科學園區早有前車之鑑，她多年前就提出交通疑慮，但中研院和北市府置之不理，現在要選舉才說要開通隧道，完全是馬後炮。她向中研院喊話：「解決地方交通問題前，不該進駐園區！」

生技園區聯外道路不足，目前只能從四分溪防汛道路進出園區，狹小的6米巷道難以因應大批車流，中研院原承諾居民要花8億打通隧道做聯外道路，事後卻無疾而終，去年才由北市府接手規畫。如今交通問題未解，園區就已啟用，讓在地居民大為不滿，擔心車流塞爆研究院路、忠孝東路7段口。

擬開通接駁車

李彥秀指出，早在前年她就多次質詢行政院、中研院，提出聯外道路不足、園區停車位不夠等問題，甚至她擔任北市議員期間，也曾向市府提出疑慮，但從中央到地方都「鴕鳥心態」，完全消極以對，拖到去年底才達成共識，重新評估開挖隧道，擺明是「不見棺材不掉淚」。

中研院聲稱園區啟用後，各單位「漸進式」進駐，不至於對周邊交通造成劇烈衝擊，且短期內會開通捷運站到園區的接駁車，彈性調整上班時間。

中央、地方消極

「這都是騙人的！」李彥秀說，這些配套方案內科早就試過了，塞車還是無解，且研究人員要不要搭接駁車，豈是中研院能控制的，難道外賓進來也要搭交通車？這明顯是當時為通過園區案子，拿來敷衍審查委員的方案，無法實際解決問題。

李彥秀強調，生技園區開發到現在已經6年了，內科已經有前車之鑑，難道中研院和北市府事前沒想到交通問題嗎？現在等到要選舉了，看到民怨反彈才趕緊規畫聯外隧道，根本就是馬後炮。她要求，交通問題未解前，不應該開放人員進駐，就算發展時程因此延緩，也是中研院該承擔的後果。

(中國時報)

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