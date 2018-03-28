防災都更 推動4年原地踏步

大台北地區多處精華區位在土壤液化潛勢區範圍，一旦災害來臨恐釀成難以挽回的傷害。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導
前內政部長李鴻源。（譚宇哲攝）

今年2月花蓮芮氏規模6.0強震釀成嚴重死傷，2014年即提出「防災型都更」的前內政部長李鴻源直言，同樣規模的地震若發生在雙北，恐會倒掉4000棟房子。李鴻源27日特別針對防災型都更面臨中央沒政策、地方沒意願、民眾健忘的「2沒1忘」困境提出諍言。

優先施政選錯方向

李鴻源說，雙北市有2、300萬人住在土壤液化潛勢區，人口、建物稠密，一旦發生花蓮同等級的強震，死傷程度上看百倍，花蓮震災應成為首個防災型都更案例，作為各地方政府借鏡，如今焦點卻變成爭論賑災捐款流向，而不是重視防災型都更，相當可惜。

他認為，花蓮土地成本沒那麼高、人口沒那麼密集，率先推動防災型都更可發揮拋磚引玉之效，但如果連花蓮都做不起來，好不容易喚起的危機意識被民眾遺忘，便錯失都更時機。

李鴻源指出，「中央沒政策、地方沒意願，加上民眾健忘，是從2014年提出防災型都更至今仍原地踏步的主因」，他解釋，中央政府前瞻計畫4000億預算用在軌道建設，卻沒有納入防災型都更，施政的優先重點早已錯置。

再者，中央就算另有相關政策，地方首長面對執行4、5年內都不一定能看到成果的都更腳步，拆屋又難免引發民怨，且不符合政治利益，更是裹足不前。

李鴻源說，都更的財務規畫是成敗關鍵，但政府卻一直做不好，他在內政部長任內找出國防部閒置的營舍，為台北市5處、新北市3處、台南市3處基地規畫草案。

財務規畫成敗關鍵

李鴻源認為，過去都更的主要利益都進了建商口袋，防災型都更是要讓政府成為開發商，想辦法把錢賺出來，才有能力推動，不只要修都更條例，允許政府成為開發商的相關法律也要解套；推動過程則可參考日本淘汰東京都老屋的經驗，同樣是民主國家，日本的民主讓公權力做得到，台灣卻常常淪為民粹，「都更不可能百分之百同意，政府要能為公益執行公權力。」

(中國時報)

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