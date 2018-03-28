盼30年 環市快速道路有望

2018年03月28日 01:18 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

經新竹市政府多年努力，懸宕近30年的公道三都市計畫變更案，27日終獲內政部都市計畫委員會審議通過，地方交通及拆遷戶權益終可獲解決，未來公道三開闢後，將健全竹市1環道路的完整性，發揮南北向幹道系統的交通服務功能，促進都市均衡發展。

9成以上住戶支持

市長林智堅表示，為建構完整的環市快速道路系統，市府積極推動「1環2線3網」的交通建設計畫，希望連通新竹外環道路系統（1環）兩處斷點，其中公道三自竹光路至景觀大道路段工程，是打通1環最重要關鍵。

公道三並定位為台1線替代道路，在基於長遠交通安全考量，專家評估直線道路是最佳路線下所作的規畫，且為保障拆遷戶權益，提出符合民眾期待的以地易地安置計畫及市價補償等方案，並自2017年起辦理家戶拜訪作業，拆遷戶76戶及202位地主中，獲9成以上民眾支持。

林智堅說，在都市計畫審議期間，市府為保障拆遷戶權益，已著手研擬妥善安置計畫，並歷經多次與縣府協商，於2015年經縣府同意專案讓售安置基地，同時獲縣市議會支持完成縣市有財產管理自治條例專案讓售修法作業，並編列3.8億元購地經費。

年底啟動安置工程

待都市計畫發布實施後，即可啟動向縣府購地作業，並預計於2018年底前啟動安置基地8米道路等公共設施開闢工程。

都市發展處表示，公道三都市計畫變更案歷經多次計畫委員會審議，並由內政部舉辦全國第1場的聽證會議，審議期間均由市府團隊說明其交通安全性，開闢公道三採直線方案的公益性與必要性，以及推動的急迫性。

公道三都市計畫變更案通過後，市府將盡速辦理向縣府價購安置土地及開闢8米道路、公道三道路規畫設計等作業，提供市民1條安全回家的道路。

(中國時報)