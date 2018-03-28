紓解交通 台74線可望增3匝道

2018年03月28日 01:18 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台74線快速道路串連大台中，提升交通便利性，但在太平、大里地區卻因缺乏完整匝道，造成民眾往來必須繞路、相當不便。立委何欣純爭取增設草湖、十九甲及六順橋3處匝道，27日舉辦說明會，其中草湖匝道已獲中央核定補助，六順橋匝道下月將進行審查。

草湖匝道 2021年完工

何欣純表示，太平、大里及東區近年人口增加快速，當初74號線興建時的規畫已不符需求，尤其從太平至德芳南路約6公里都無匝道進入快速道路，駕駛必須繞路2公里從太平匝道進入，相當不便；從霧峰往大里也有長達6公里沒有出口匝道，為方便民眾，爭取增設六順橋、十九甲匝道。

相關建設案已陸續送中央審查，台中市交通局副局長馮輝昇說，將於草湖地區增設南北雙向匝道，此案已通過中央審查、目前修正中，預計2021年可完工。至於六順橋已通過可行性評估、將於下月審議，而十九甲匝道預定今年完成可行性評估，2案盼在2022年完工通車。

六順橋匝道 徵收困難

包括東南區、大里區及太平區多名市議員都到場關切，市議員鄭功進、邱素貞強調，六順橋應同步增設出、入口匝道，許多不熟悉路況的民眾不知道在中山路要下匝道，一錯過就得多走6公里到德芳南路才能下74線，相當不便，建議六順橋旁也應增設出口匝道。

馮輝昇強調，六順橋設計為上、下匝道皆有，但因周邊為房屋密集區，徵收難度高，決定先從難度較低的入口匝道先設置，未來會持續協調可行方案。

(中國時報)