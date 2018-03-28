綠要求房屋稅凍漲 藍讚聲

2018年03月28日 01:18 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南調漲房屋稅議題連日吵得沸沸揚揚，綠營及無黨10名議員前天要求市府凍漲房屋稅，爭取國民黨提名參選下屆市長的高思博稱讚敢於挑戰賴神，旋即遭綠營批「有心人不要見縫插針」，國民黨團27日反諷，民進黨議員和市長提名人到了選舉才改口支持凍漲。

房屋稅開徵在即，年底又逢選舉，上周五議會質詢，藍綠議員同聲要求房屋稅凍漲，連2天來，面對同一議題，藍綠訴求雖一致，卻引發兩陣營針鋒相對。

漲稅是福？林宜瑾反駁

「民進黨，麥擱騙啦！」國民黨團昨天怒批，選舉到了才看到民進黨議員和市長提名人紛紛改口說支持凍漲、但要適法性，2年來面對鄉親暴怒卻裝聾作啞，國民黨提出「房屋稅徵收自治條例修正案」，連續2個會期都沒通過，呼籲選民用選票救自己，並要求台南市府調降房屋稅，還稅於民。

國民黨團更點名民進黨市議員林宜瑾曾說漲房屋稅是台南人的福氣，對此，林宜瑾回應，這是被惡意的斷章取義，她原意是台南擁有賴清德市長是台南之福，非房屋稅調漲是台南之福，強調賴為了城市長遠發展，不要債留子孫，付出遭各界民意圍剿的政治代價，這是台南之福。

民進黨籍副議長郭信良等10人昨天也再度發表聲明，強調呼籲市府減緩漲幅是反映人民心聲，一切以人民感受為出發點，針對高思博讚聲，直言「只為政治利益與算計」，期盼有心人不要見縫插針。

市府重申 3年1調是規定

民進黨台南市議會黨團總召邱莉莉表示，房屋標準價格經2016年不動產評價委員會重行評定並公告後，依法適用3年開徵房屋稅徵收，下一次不動產評價委員會2019年召開，民進黨台南市長提名人黃偉哲近日會與相關業務單位討論評估研議。

市府財稅局重申，賦稅法訂3年調整1次是法律所規定，經由2016年的委員會通過房屋標準單價評定之後，法律效力就是3年，不是任何行政命令可以改變，並無所謂強徵的稅，所有的稅都是依法而徵，換言之，無所謂強徵稅而退稅之事。

(中國時報)