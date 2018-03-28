長照職訓＋就業 可多領10.8萬

23歲壯漢許乃文（左）加入照服員職訓班，用對待自己家人的心情，學習照顧年長者。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市15年來培育1.2萬名照服員，但僅2成投入職場，迄今仍有1238名缺口，出現長照人力荒。勞工局為此開辦「照顧服務員職訓班」，今年擴大開辦34班盼添加1000名新血，並祭出就業獎勵金，最多可領10.8萬，鼓勵留任且久任。

23歲休運系畢業的許乃文不像其他同學畢業後投入休閒、運動產業，或當健身教練，他選擇完成高中就立下的夢想，擔任1名專業照服員。

至今仍缺1238人

他說，從小受到護理師媽媽影響，及家有高齡70多歲失智外公、3名長輩，因此報名職訓班學習。

許乃文目前在信義醫院附設方舟養護之家學習，他說，起初照顧長輩壓力頗大，擔心自己笨手笨腳，沒能好好照料，但漸漸地舉凡拍背、翻身、輔助上下床、檢視尿袋等駕輕就熟，而面對長輩他用「哄小孩」的態度，堅持不要硬碰硬。

像許乃文這類20歲出頭的年輕人，在此次開班的27位學員中僅占4人。訓就中心副主任林信興表示，民國92年陸續培育照服員，僅有2成投入職場，去年度開班則有6成「佳績」，主因脫不了勞動條件不優，薪資偏低又耗費體力。

4至11月陸續開班

林信興表示，4月至11月每月將陸續開班，勞工參加照服員職訓班結訓後，經7個就服站推薦到照護機構工作1個月以上，可依就業時間長短領取就業獎勵金，前半年每月5000元、後半年6000元，第13至18個月補助7000元，最多可領10.8萬元。

(中國時報)

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