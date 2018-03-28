隧道要打通 否則南港交通完蛋

2018年03月28日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

國家生技研究園區周邊交通問題未解，卻已開放人員陸續進駐，引發居民不滿，痛批中研院是「騙子」。目前北市府已接手規畫聯外隧道，台北市長柯文哲27日受訪時強調，隧道一定要打通，否則「南港附近交通一定會完蛋」。問題是，開挖隧道曠日廢時，環評還不見得能順利過關。

中研院曾在園區環評時允諾居民，「先有聯外道路再設基地」，編列8億元經費，擬從園區打通隧道連接忠孝東路7段與興中路口，紓緩大量車流，不過當時預算遭立法院凍結，計畫無疾而終。直到去年底柯文哲到當地視察，驚覺園區啟用後「南港會塞死」，主動向中研院提出接手隧道規畫案。

目前生技園區已啟用，2300名人員將陸續進駐，交通配套卻不足，居民不滿中研院態度消極，早就該做的規畫竟還要市府幫忙。柯文哲昨被問及是否在幫中研院善後？他無奈說，也不算是擦屁股，問題還是得解決，隧道一定要打通，否則中研院、南港附近交通一定會完蛋。

問題是，目前聯外隧道還在先期規畫階段，路線最快年底前才能定案，且環評曠日廢時，若最終仍無法說服各界，計畫再度跳票，對居民將是二度傷害；縱使順利通過審核開始動工，隧道一挖好幾年，短期內地方塞車夢魘注定難解。

北市交通局長陳學台無奈說，現在市府跳出來接手，就是希望速度加快一點。短期因應部分，中研院承諾會開接駁車，從周邊2個捷運站載送人員到園區，另外也會釋放園區內停車位給居民，讓園區外四分溪防汛道路的停車格內部化，停車格註銷後，多少能提高一點道路容量。

(中國時報)