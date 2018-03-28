居住安全 雙北市長參選人必答題

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中國時報
／新北報導

九合一選舉年底到來，有意代表國民黨角逐新北市長的周錫瑋、侯友宜、金介壽也紛紛搶搭防災型都更話題提出見解，前內政部長李鴻源認為，防災型都更是雙北市長參選人必答題，但如果參選人都在談民調，一定沒人要做都更，「因為前2年民調一定掉得一塌糊塗！」

李鴻源日前在國民黨新北市長初選電視辯論會擔任提問人時，提到新北市是一個土壤液化嚴重的地區，詢問出席的新北市長參選人周錫瑋、金介壽對於防災型都更有無具體規畫方案及長途計畫。

周錫瑋提出以公有地及抵廢地「先蓋屋，後遷住」，再修改都更法令並成立都更基金因應；金介壽則認為應由市府帶頭營造誘因，讓老百姓跟進。

未出席電視辯論會的侯友宜26日跑行程時，也力挺加速進行防災型都更，並強調「居住安全遠超過居住正義」，政府不能等到地震發生再來善後。

李鴻源說，藍綠雙北市長參選人，都一定要對土壤液化潛勢、防災型都更有明確宣示，並提出可行的方案，這題是雙北市長的必答題，一定要答得很清楚，若對這件事情沒有看法，民眾絕對不會投他。

李鴻源也提醒，雙北市長推動防災型都更一定要訂出優先順序，老舊建物加上高度土壤液化潛勢區的地方優先做，過程中談土壤液化潛勢會衝擊房地產、拆屋會惹民怨，地方首長是要做對的事情，還是討好民眾，值得觀察。他直言，如果參選人都在談民調，一定沒人要做都更，「因為前2年民調一定掉得一塌糊塗！」

(中國時報)

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