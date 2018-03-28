盼到交通新希望 住戶激動

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中國時報
／竹市報導

交通安全與居住正義始終是都市與民主發展之間的取捨與角力問題，讓執政者傷透腦筋，站在大眾利益與多數人權益，公道三都市計畫變更案，讓地方終於盼到交通新希望，多數住戶也終能搬遷結束噩夢，但不可否認，舉凡各種施政也絕對有反對聲音，此案未來執行仍要靠智慧。

經過了27年，過去每場內政部都委會及聽證會都特地從新竹到台北出席的李小姐就激動的差點落淚表示，她不惜請假北上參加每場會議，就是要表達當地9成以上民眾殷殷期盼的公道三直線方案。

近年住家附近交通愈來愈壅塞，幾乎每2、3天就發生車禍，再再顯示公道三開闢的急迫性。

住戶郭先生也在臉書有感而發的PO文說，大家長達30年的不安生活，家裡漏水、壁癌的不敢修繕。

他表示，每次從261巷到成功路口間，短短400公尺就有多達5處號誌，正常人都知道這是很不正常的現象，只是為了應付三天兩頭發生的車禍，不要說治本，連治標都困難。

經濟狀況不允許搬遷的住戶們，就在這樣的生活條件下，掙扎了20餘載，大部分都已經灰心絕望。誰想得到就在27日，在全台灣首場拆遷徵收聽證會之後，全案通過，30年總算塵埃落定。

不過，而反對住戶則認為，除了不願拆遷外，也認為道路捨直取彎、車開慢點即可少徵收很多住戶的地，且對於未來新購安置計畫沒有信心；對此，市府表示會持續協商溝通。

(中國時報)

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