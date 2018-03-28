台中警犬隊成立 緝毒偵爆靠牠們

2018年03月28日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中市警犬隊由4隻拉布拉多犬、1隻比利時狼犬、1隻德國狼犬及2隻台灣犬組成，為期1年嚴密訓練，未來將在各項大型活動、臨檢、攻堅勤務看見牠們值勤的身影。（張妍溱攝）

台中市警局警犬隊27日成軍，由8隻訓練有素的警犬組成，現場4隻拉布拉多犬、1隻比利時狼犬進行咬捕、緝毒、偵爆任務演練，小警犬「歐迪」的萌翻外型也相當吸睛！台中市長林佳龍表示，警犬隊將成為維護治安的生力軍。

員警扮演持槍歹徒，手提瓦斯桶準備在人多場所進行恐攻，比利時狼犬「忍者」透過領犬員口號，撲上歹徒並狠咬手部不放，最後由員警將歹徒制伏。穿上印有台中市警局英文縮寫「TCPB」背心的警犬隊，由4隻拉布拉多犬、1隻比利時狼犬、1隻德國狼犬及2隻台灣犬組成。

4隻拉布拉多警犬演練行李箱、汽機車藏有爆裂物或違禁品，憑靠天生靈敏嗅聞完成偵蒐任務。警方說，4隻年約1歲半的拉布拉多犬，分別為Tiny、Candy、Pinky、Bobby，專長為爆裂物及毒品偵蒐，1歲1月大的比利時狼犬「忍者」為狗班長，負責攻堅行動的警衛工作，未來將出任大型活動臨檢、緝毒偵搜、攻堅等勤務。

警犬隊長陳玉梅表示，警犬隊部設於已裁撤的烏日區溪尾駐在所，目前配置8隻警犬，狗班長「忍者」每天早上7點半會進行園區巡視，負責叫醒同伴起床進行訓練，警衛犬會攻擊咬捕歹徒，僅聽從領犬員指令；拉布拉多犬天性溫和、好奇，會找毒品與爆裂物。

與其他警犬一同參加揭牌的3個月大德國狼犬「歐迪」，預計11月3日加入台中世界花博服勤務。9個月大的台灣犬「King」、「Nice」已進入嗅覺訓練，將陸續投入治安工作。

(中國時報)