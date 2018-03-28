新聞透視－凍漲牌 淪政治提款機

2018年03月28日 04:10 中國時報 曹婷婷

房屋稅調漲攸關民眾荷包，選舉到了，更成為藍綠攻防籌碼；賴清德在台南市長任內拍板實施的政策，此刻面臨藍綠議員凍漲聲浪，然房屋標準價格要到2019年才有機會檢討，凍漲與否實則牽動挺賴、反賴勢力角力，更將是下屆市長要審慎以待的燙手山芋。

台南市財稅局去年起以新的房屋標準單價課徵，分3年逐年調漲，去年先漲54％，今年預計再調高漲幅為65％，明年漲幅將達81％，由於房屋稅制3年調整1次，財稅局回應「未來調整狀況交給下任台南市長決定。」

檯面上，有意參選下屆市長的藍綠陣營人選則都不約而同表達支持凍漲，不過，黃偉哲強調，支持凍漲主張，但因涉及修法，還得尋求「適法」途徑。

民進黨議會黨團總召、黃偉哲競選團隊發言人邱莉莉昨天簡短聲明，因事關台南市總體經濟及建設，「會廣納意見，祈能延續賴清德院長之市政推動。」契合黃偉哲拋出凍漲但須適法，更隱含挺賴揆政策的弦外之音。

陳亭妃競選陣營的議員26日發起連署要求房屋稅凍漲，挑戰「賴前市長」房屋稅政策，但因為表態的議員背景遭外界解讀此舉是為反賴，平添想像。

房屋稅或漲或降，可能成為年底台南三合一選舉攻防議題，但藍綠陣營未在2016年市府研議調漲前為市民看緊荷包，選戰逼近了打出凍漲牌，房屋稅凍漲議題儼然成為各路參選人的政治提款機。

(中國時報)