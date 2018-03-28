出租套雅房 嚴控消防安檢

2018年03月28日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

雙北市出租套雅房頻傳火警意外，奪走多條人命，台北市建管處加強管理，即日起住宅申請室內裝潢，需檢附「安全檢查表」，確保選用防火隔間材料及滅火設備。

此外，針對既有隔成5間以上出租套雅房，建管處將跨單位通報，輔導改善消防避難設施及逃生路線，若限期未改善，最重可罰30萬元。

北市建管處有鑑於近年雙北接連發生出租套雅房火警，今年2月23日訂定「安全管理檢查表」，凡申請住宅類建築物室內裝潢，不論建築物樓層高度或空間規模，須符合消防設施、隔間材料防火性、居室門扇遮煙性能、避難路徑等規定，已在3月15日起實施。

建管處副總工程司洪德豪指出，住宅室內裝潢過去僅限廚房須防火材料，其餘空間不受限，且5樓以下建築物無消防設備，北市府為加強消防安全，增設「安全檢查表」規定，3月15日起新申請裝潢者皆適用。

對於既有出租套雅房，市府相關局處也建立聯繫機制，協助通報既有多隔間出租套雅房，凡採用易燃材料隔成5間以上套雅房供出租使用，經稽查發現未設置防火避難裝備，將輔導1個月內改善，若不願配合者，將依法處6萬至30萬元罰鍰。

建管處表示，有鑑於學生常基於經濟考量，而選擇條件較差的出租套雅房，27日邀集各大專院校以及相關局處開會，研議學生住宿安全宣導及清查機制，會後決議，將會依學生住宿資料優先稽查，以確保學生在外租屋的安全。

(中國時報)