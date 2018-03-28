出租套雅房 嚴控消防安檢

友善列印
中國時報
／台北報導

雙北市出租套雅房頻傳火警意外，奪走多條人命，台北市建管處加強管理，即日起住宅申請室內裝潢，需檢附「安全檢查表」，確保選用防火隔間材料及滅火設備。

此外，針對既有隔成5間以上出租套雅房，建管處將跨單位通報，輔導改善消防避難設施及逃生路線，若限期未改善，最重可罰30萬元。

北市建管處有鑑於近年雙北接連發生出租套雅房火警，今年2月23日訂定「安全管理檢查表」，凡申請住宅類建築物室內裝潢，不論建築物樓層高度或空間規模，須符合消防設施、隔間材料防火性、居室門扇遮煙性能、避難路徑等規定，已在3月15日起實施。

建管處副總工程司洪德豪指出，住宅室內裝潢過去僅限廚房須防火材料，其餘空間不受限，且5樓以下建築物無消防設備，北市府為加強消防安全，增設「安全檢查表」規定，3月15日起新申請裝潢者皆適用。

對於既有出租套雅房，市府相關局處也建立聯繫機制，協助通報既有多隔間出租套雅房，凡採用易燃材料隔成5間以上套雅房供出租使用，經稽查發現未設置防火避難裝備，將輔導1個月內改善，若不願配合者，將依法處6萬至30萬元罰鍰。

建管處表示，有鑑於學生常基於經濟考量，而選擇條件較差的出租套雅房，27日邀集各大專院校以及相關局處開會，研議學生住宿安全宣導及清查機制，會後決議，將會依學生住宿資料優先稽查，以確保學生在外租屋的安全。

(中國時報)

新聞透視－薪情差 不能老要人做… 打造智慧城市 桃市、竹縣獲獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。