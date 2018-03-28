打造智慧城市 桃市、竹縣獲獎

新竹縣政府打造智慧城市不遺餘力，今年更受邀參加智慧城市展。（新竹縣政府提供）

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中國時報
邱立雅、／綜合報導

新竹縣政府推動產業發展的5大主軸，包括綠能光電、生技醫療、文化創意、觀光旅遊、精緻農業，成功打造智慧數位生活藍圖，在2016年獲得ICF（國際智慧城市論壇）國際智慧城市前7名，27日更受國家發展委員會之邀，參加在南港展覽館舉行的智慧城市展；桃園市以「下水道雲端智慧管理系統」參與2018智慧城市創新應用獎角逐，於「智慧政府」領域得獎。

新竹縣打造智慧城市不忘山區部落發展，另外兩項手搖發電智慧站牌、雲端行銷導購平台APP則分別在尖石與五峰兩處原鄉。尖石鄉克了服偏鄉地區電力供給與網路通訊艱困的問題，裝攝需求反應式公共運輸（DRTS）資訊媒合平台及手搖發電智慧站牌；雲端行銷導購平台APP則為4G寬頻連接創新運用及數位平等的理念，協助原民部落能夠擁有永續維護與經營的平台環境，降低數位落差。

綜合發展處處長陳冠義表示，歡迎民眾蒞臨亞洲‧矽谷台灣館-新竹縣政府展區，體驗智慧新竹縣。

桃園市積極推動下水道建設並結合智慧城市發展願景，以「下水道雲端智慧管理系統」參與2018智慧城市創新應用獎角逐，於「智慧政府」領域得獎，這是桃園市連續2年獲此殊榮，27日在2018智慧城市展覽中授獎。

水務局長劉振宇表示，汙水下水道用戶接管率將大幅提升，而下水道設施關係到民眾日常生活起居，一旦下水道堵塞、損害，造成民眾馬桶等汙水無法排除，將嚴重影響民眾生活品質，為確保下水道系統之服務水準，水務局推動「下水道雲端智慧管理系統」來掌握下水道設施資訊，做好設施維護工作。

(中國時報)

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