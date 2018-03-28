盧秀燕挺選手 批體育經費少

2018年03月28日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中市仁美國小競技啦啦隊將於30日至新加坡比賽，國民黨台中市長參選人盧秀燕27日到校為小選手們加油打氣，盧並批評市府1年預算有1900億元，用在運動局僅13億元，市府口口聲聲要打造台中為運動城市，但編列經費顯然太少。市府則強調，中市爭取體育署專案補助，3年來是全台第1。

現場競技啦啦隊小隊員們進行托舉、騰翻等精彩表演，展現體能、肌耐力與爆發力，盧秀燕邊欣賞、邊鼓掌，對於小朋友做出高難度表演動作表示佩服。她指出，有家長反映國小啦啦隊比賽經費不足，她希望龍團隊重視問題，別讓小選手參加比賽卻苦無充裕經費。

對此，台中市教育局表示，去年共編列700萬元補助全市57隊，今年補助學生出國比賽與移地訓練的預算，相較去年增加100萬元，達到800萬元，各校可提出申請，若預算不足，會由其他預算協助，去年補助金額達1100萬元。

盧秀燕指出，台中市有270萬人口，市府1年總預算有1900億元，運動局預算僅13億元，還包括人事費用，顯然太少。她建議多設置社區型戶外運動場，培養民眾自主運動，並重視民間運動團體的輔導與補助，未來若擔任市長，將研擬預算比例，打造台中市成為真正的運動城市。

運動局表示，近3年投入逾2.6億元整修或整建運動場館，爭取體育署專案補助金額，連續3年獲得全台第1，去年達2330.3萬元新高，規律運動人口高達45％，遠超過全台平均33．2％，軟硬體都兼顧。

(中國時報)