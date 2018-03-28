南瑤宮笨港進香 巧合百年一遇

2018年03月28日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

「台灣第一進香團」彰化南瑤宮笨港進香團，今年由聖三媽、新三媽和老六媽領軍的進香團27日抵達終點站新港奉天宮，由於南瑤宮進香主要由9個媽會分組輪辦，今年正逢奉天宮震後修復落成百年，恰巧當年也是聖三媽、新三媽和老六媽帶領進香，還送來「英靈普濟」匾額給奉天宮，加上南瑤宮進香以往皆採擲筊舉行，兩地媽祖要在百年之際再碰上，奉天宮稱這分巧合十分難得。

據載南瑤宮來笨港進香的歷史已200多年，奉天宮董事長何達煌稱南瑤宮笨港進香團為台灣大型徒步進香團的鼻祖，尤其這條百年香路，即使經過歷史變遷、政權更迭，仍延續不斷，「奉天宮迎南瑤宮媽祖請火」，更早被指定為嘉義縣無形文化資產。

昨笨港進香團從雲林北港出發，先抵達笨港水仙宮、天后宮，並在天后宮完成傳承200多年的「換龍袍禮」儀式，南瑤宮管理人，彰化市長邱建富說，南瑤宮媽祖金身早年分靈至嘉義楊家，因楊家後代財力不濟，無力更換分靈媽祖破舊不堪的龍袍，所以只要南瑤宮來進香都會替楊家媽祖換裝，彰顯媽祖姊妹情誼。

下午2點多，笨港進香團在何達煌等接駕下進入新港市區，晚間舉行祝壽大典，今清晨6點再進行最重要的「請火」儀式，奉天宮總幹事李進興說，今年會香特別有意義，在於南瑤宮會香由9個媽會分組舉行，且早年為3年連續進香，休息9年，12年一個循環，近年才改成年年進香，所以才能在百年後又遇上同一組媽祖到新港，「緣分在100年前就註定好」。

(中國時報)