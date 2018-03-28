立委減1席 高雄、屏東堅拒

2018年03月28日 04:10 中國時報 林和生 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

屏東縣選舉委員會27日召開委員會議，就第10屆立委屏東縣選區進行討論，但經與會委員熱烈討論後一致決議，立委仍建議維持3席且不變更選舉區，不僅未就選區重畫進行討論，且決議將於近日內送達中選會進行審議，強烈表達地方拒減1席的立場。

高雄市長陳菊27日也明確表達反對高市區域立委減少1席，並批評「好像是縣市合併對高雄的懲罰」，呼籲立法院對此議題審慎討論；她也駁斥外界揣測重畫選區有針對性的說法，強調是否減少、如何畫分都未確定，盼檢視計算方式，確保市民的權益。

中選會就下屆立委席次計算方式決議採1席保障加漢彌爾頓法（最大餘數法）計算產生，導致高雄市及屏東縣席次可能各減少1席；屏縣選舉委員已於日前召集各政黨召開立委選區畫分公聽會，出席的立委代表、縣府及各政黨均表達維持原狀意見。

選委會整理公聽會意見後，27日上午11點召開委員會議，10名委員中共有9人出席，會中一致決議，下屆立委屏東縣維持3席，至於業務單位依程序所提的選區畫分一案，完全沒有進入討論議程，全會40分鐘便結束。

屏縣選委會總幹事鄭文華表示，立委減少1席對地方影響很大，公聽會上多數人都已表達不願被邊緣化的立場，委員們的決議只是表達屏東縣民普遍想法；不願具名的委員也透露，既然堅持維持現狀，就沒有選區重畫問題，拒絕為任何可能做背書。

屏東縣政府也表達反對立場，屏縣府發言人黃建嘉指出，基於憲法第129條選舉「平等」原則及憲法增修條文第4條保護人口弱勢縣市意旨，屏東縣政府認為若立委席次減少，將造成票票不等值，完全不符民主精神。

(中國時報)