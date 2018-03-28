陳抗團體變路霸 擬設區管理

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中國時報
／台北報導

北市府上周強拆「公投護台灣聯盟」在立法院旁的帳篷，爆發衝突。市長柯文哲27日態度強硬指出，過去法律漏洞、行政怠惰，造成「政治路霸」長期占用馬路，即日起要修正臨時建物搭建期限規範、考慮畫設陳抗專區，中止集會遊行衍生的亂象。

柯文哲以「政治路霸」形容公投盟等團體，他直言，不管藍綠、統獨，沒有人長期占用馬路10幾年，這也是市政府的行政態度，讓它存在好幾年都不管。現在既然先清除公投盟的部分，其餘包括西門町，或者日後有類似狀況，全都一體適用、一次解決。

柯文哲說明，未來針對集會遊行所衍生的問題，有4個處理原則。首先，過去道路上申請搭設臨時棚架，若超過核定的路權期限，仍有3天自行拆除時間，「這個不合理」，即刻要修正規定，臨時建物搭建期限必須小於路權期限，一旦超過時限未自行拆除，將強制拆除。

其次，立法院周邊陳抗頻繁，由副市長鄧家基拜訪立法院，討論在周圍畫設陳情抗議專區；第三，陳抗團體如未依原先申請核准的路段，隨意占領道路影響交通，將拍照蒐證，依法告發，「不可以隨便亂竄」。

最後，西門町長期也有政治團體陳抗，由新工處與警察局重擬路權的審議規則，避免政治團體長期占用，干擾商家、遊客、住戶，同時也要求所有政治團體須依法申請集會遊行。

柯文哲強調，台北市每年有上千場集會遊行，但長期缺乏有效管制作為；未來無論藍綠、統獨或各種社運團體，都不應任意占用空間、影響市民生活。

(中國時報)

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