一路兩名 桃園門牌霧煞煞

2018年03月28日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市各區發展程度不一，部分地區具鄉村特色，並以當地舊地名為門牌號碼使用至今，又因道路發展有先後，路名因時空環境的變遷及早期農舍建物受農業法規範無法申請門牌編釘，劉茂群、詹江村等議員要求民政局統一整編門牌，解決問題。

劉茂群指出，鄰近親友房屋共用門牌號碼情形屢見不鮮，造成部分地區門牌混亂，不但當地人常找不到地址，連經常送信的郵差都因找不到路而「抓狂」。

像是10多年前就說要改善的中壢區光明里白馬莊一帶，地址門牌錯亂情形，到現在還是有如迷宮一樣，就算本地人也都搞不清楚，最痛苦的莫過於送信的郵差、送瓦斯的工人，還有救護車的駕駛，經常因為白馬莊、白馬街及門牌參差不齊，為了找路而團團轉。

白馬莊發生謬誤的住戶達500戶以上，如同一條路上，單、雙號不分，相鄰住戶門牌一邊是中央西路二段141巷，另一邊卻是白馬莊幾號，更離譜的是，白馬77號，距離78號居然長達百公尺以上，同一條路摻雜王子二街、白馬莊等不同門牌。

去年4月打通的桃園區中山路788巷，30公尺不到就是益壽七街，可以通往國際路，詹江村指出，中山路788巷的對面路口就是中平路，同1條路有2個路名，搞得讓民眾霧煞煞，他就建議民政局把長約30公尺的中山路788巷改為中平路或中平北路，避免路名沒有連貫，讓民眾找不到路。

議員表示，在門牌尚未完成整編之前，採取變通方法，就是在路口設置指示牌，引導尋路者正確的門牌位置，目前八德區已經整編完成。

(中國時報)