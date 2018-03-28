台南掩埋場種電 發電全國第一

台南市掩埋場發電量，高居全國第一，圖為鹽水一期掩埋場。（台南市環保局提供）

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中國時報
／台南報導

綠能當道，台南市政府2015年起利用封閉垃圾掩埋場設置太陽光電系統，截至今年3月，6座掩埋場發電量合計約245萬度，供應700戶家庭1年用電，1年售電收入700萬，6月前完成9處掩埋場種電，年發電量達1660萬度，可供應4745戶家庭1年用電量，發電量冠居全國。

響應中央推動太陽光電系統政策，各縣市政府加緊腳步，鎖定垃圾掩埋場、農地、魚塭等閒置用地建置太陽能系統。

台南市政府環保局指出，2015年起著手規畫將已封閉復育掩埋場土地招租種電，同年9月由太陽能專業規畫廠商取得開發權，在全市9處廢棄物處理設施及土地設置太陽光電系統。

迄已完工發電的6處掩埋場包括城西飛灰固化廠屋頂型、城西飛灰固化廠屋頂型及城西零期、將軍西和漚汪、西港大塭寮、鹽水一期及麻豆一期掩埋場，太陽光電系統建置4000瓩。

加上仍在施工的新營掩埋場3至5期工程8000瓩，預計6月中旬完工啟用後，合計將有1萬2000瓩，將是全國最大復育掩埋場太陽光電廠設施，預估1年發電量可達862萬度，連同已完工的6處掩埋場太陽光電系統，台南市掩埋場1年太陽光發電量可達1660萬度，可望成為掩埋場發展太陽光電示範城市。

環保局指出，垃圾掩埋場種電是配合中央的綠能政策，市府不只可收取回饋金，台電也能提高再生能源發電比例，有助於緩解夏季用電高峰期的供電壓力，待9處掩埋場種電完成，1年發電量可供4745戶家庭使用1年，減少排放約8651公噸二氧化碳。

(中國時報)

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