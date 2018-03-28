北市兒童自行車 免費上公車

2018年03月28日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

另類兒童節禮物？為方便家長帶孩童出遊，4月2日起，北市轄管低地板公車將開放12吋以下兒童自行車免費搭載；另外，台北捷運除現已開放的假日全時段，也將增加平日10時到下午4時，開放民眾攜帶自行車搭乘捷運，不過文湖線各站點及台北車站、忠孝新生站等7站則不開放自行車進出。

北市公運處指出，依現行法規，目前未開放自行車搭乘北市聯營公車，不過民眾陸續反映有需求，因此4月2日起試辦，開放12吋以下兒童自行車（含滑步車）上公車，不再額外收費，但若不是低地板公車，或沒有前輪拱平台可放置的公車，暫時不開放。

攜帶兒童自行車上公車後，司機會提供彈性束帶或綁繩，民眾需將自行車固定在前輪拱平台上，避免滑動影響其他乘客，也要注意不能占用輪椅區或阻擋安全通道。若上車時平台已無放置自行車空間，也不得放在公車走道上，需搭乘下一班公車。

另外，北捷目前假日全時段開放自行車搭乘捷運，4月2日起將增加開放平日10時到下午4時，收費方式和開放路線與現行規定相同，民眾需購買自行車票券，1人1車80元；但淡水站、台北車站、大安站、忠孝復興站、南京復興站、中山站和忠孝新生站，以及文湖線各站點，都不開放。

北捷提醒，旅客攜帶自行車進出車站、列車和搭乘電梯時，要禮讓輪椅族、長者、推娃娃車旅客，避免造成碰撞。另外，折疊式自行車只要摺疊後符合行李尺寸，可視為一般行李帶入捷運站，沒有時段、適用車站等特殊限制。

(中國時報)