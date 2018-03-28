清明連假玩基隆 免費搭公車

2018年03月28日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

清明連假即將到來，基隆市政府宣布，南榮公墓將於4月1日、4日至8日共6天，從上午5時30分至下午4時實施全面交管，公車處會備有免費接駁公車。此外，從4月3日至8日共6天，基隆市將推行「無車日」，全市公車都免費，邀請民眾利用清明連假搭乘大眾運輸工具來基隆玩透透。

南榮公墓實施交管

民政處副處長陳智昌指出，今年春祭大典將於31日上午7時至下午4時在南榮公墓公立納骨塔前舉行，由市長林右昌擔綱主祭。當天上午6時30分至中午12時於墓區內實施交管，屆時從南榮公墓入口到公立納骨塔間，公車處將安排免費接駁公車。

基隆市警局則表示，為預防前往金寶塔祭拜的民眾，因開車行經興隆街造成該路段擁塞，警方於3月31日、4月1日、4日至8日共7天，加強疏導汽、機車進入興隆街往南榮公墓後山產業道路，會視道路狀況開放路邊停車，但嚴禁雙向停車。

預估搭乘人數增3成

林右昌也同時宣布，為配合清明連假，促進基隆觀光，並提倡節能減碳，市府今年首次推出「無車日」，將從4月3日起至8日共計6天，開放全市公車免費搭乘，不限時段、次數，搭乘各路線的市公車，無須刷卡及投幣，歡迎民眾利用假期多來基隆走走。公車處也預估此次活動，將增加3成的搭乘人數。

林右昌提到，無車日活動是環保局為推動空氣品質政策，而將爭取到的360萬空汙基金預算，交付給公車處辦理，今年先行試辦，如成效良好，考慮明年繼續推動，同時也歡迎民眾搭著市公車「趴趴走」，可前往潮境公園、海科館、外木山、和平島等知名景點。

(中國時報)