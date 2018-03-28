樹林山佳一號道路 4月通車

即將在4月通車的「山佳一號」道路，目前正緊鑼密鼓趕工。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

由柑園大橋通往樹林中山路，以往只能塞在佳園路、新興街等道路上，新工處斥資5667餘萬元打通雙向四線道、路寬達20公尺的「山佳一號」道路，徹底解決柑園大橋連接中山路的交通問題，但這條康莊大道卻因長度不足，無法另命新路名，地方大嘆美中不足。

柑園大橋原本僅能經佳園路一段連接到山佳車站前的中山路，由於這段道路匯集前往樹林、新莊以及鶯歌兩個不同方向的車流，塞車情況嚴重，工務局數前年增闢連接環漢路、八德街引道，紓解前往樹林、新莊方向的車流。

拓寬成雙向4線道

增設引道雖能分散車流，但前往中山路的車輛，仍需繞經路幅僅8至10公尺的新興街、中洲街，加上當地工廠眾多又有大型車輛出入，塞車情況依舊難解。地方呼籲市府打通八德街598巷闢建「山佳一號」道路，讓柑園大橋與中山路之間有條通行無礙的雙向四線道路。

新工處指出，「山佳一號」道路工程費5667萬餘元，2017年1月由築展營造得標；至於土地部份，由於多數地主認同開路有利交通而採協議價購，市府支出購地費2.28億元，和市價徵收的6億元相較，省下一大筆經費。原本預定今年2月間通車，但因台電鋪設電線等因素，通車日期也將延至4月。

新路命名被打回票

樹林中山里長簡炎輝表示，市府打通中山里、山佳里交界的新路，地方原本希望能把新路命名為「中佳路」，卻因道路長度不足被戶政單位打回票；若要命名為中山路幾巷，又因中山路門牌滿編，最後這條康莊大道卻只能命名為「八德街598巷」，相當可惜。

新工處指出，「山佳一號」道路通車後，柑園、北大地區及三峽前往樹林中山路的車輛，可從柑園大橋引道經此直達中山路，節省不少行車時間。

(中國時報)

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