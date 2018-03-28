尖石青蛙步道 賞飛瀑追彩虹

尖石青蛙石彩虹步道由玻璃打造，行走其上可零死角欣賞青蛙石景區美景。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

尖石青蛙石景區終於開放，但想走彩虹步道的民眾，得上網先預約。尖石鄉青蛙步道去年中名氣傳開，許多民眾引頸期盼能踏上新竹縣第一座天空步道，27日公所舉辦啟用典禮，28日正式開放。

2條木棧道 輕旅健行

尖石鄉公所去年在著名的青蛙石景點附近打造了1座長約11公尺的天空步道，去年起經本報首先披露後，詢問度大增，原預定去年底搭配溫泉季開放，但因未能及時全數完工，加上也無完整配套規畫，遲至今年才正式公告對外開放。

公所在青蛙石步道附近建造了2條屬於園區的木棧步道，1條是生態步道，以森林浴為主軸，沿途既可欣賞那羅部落多樣生態，還能感受健行的樂趣；另1條木棧步道的盡頭，連接由強化玻璃打造的圓弧型彩虹橋步道，右側可賞那羅溪流急湍而下壯觀的飛瀑，幸運的話，還能看到水珠折射的彩虹。

公所建設課長劉經邦表示，景區將以輕旅行的方式搭配解說導覽，讓遊客沿著步道欣賞那羅溪兩岸風光。不過青蛙石步道並非隨時都能進入，而是須上網預約，預計1日開放12梯次、共計3480參觀人次。

限票卡支付 民怨不便

不過有躍躍欲試的民眾在公所網站首頁怎麼都找不到預約連結，搜尋了老半天才從部落客網站找到網址，熱情都快被澆熄。也有民眾得知只能夠以悠遊卡或一卡通等票卡小額支付，認為不夠便利，希望能增設現金選項。

(中國時報)

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