沙鹿舞衫生態公園 臭氣熏天

2018年03月28日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市沙鹿區「舞衫生態公園」是海線夜景的新祕境，吸引不少網友朝聖，但周邊卻遭垃圾廢棄物入侵，不僅讓美麗公園失色，臭氣熏天更令人作噁，宛如垃圾場。台中市環保局研判是民眾貪圖方便，惡意丟棄家用垃圾，將設立告示牌，呼籲發揮公德心，以免受罰。

民眾沒公德心 美景失色

「舞衫生態公園」環境清幽，是當地居民休閒的好去處，入夜後燈光與台中夜景相互輝映，美景更是一絕；當地陳姓居民卻無奈說，自己每天到公園散步，發現周邊出現一堆垃圾，沒有公德心的行為令他傻眼！

市議員顏莉敏26日邀環保局稽查大隊、沙鹿清潔隊及龍井清潔隊前往勘查，發現公園周邊明顯被惡意傾倒垃圾，現場宛如垃圾場。顏莉敏指出，舞衫公園周邊長期遭垃圾入侵，儘管清潔隊持續清理，但缺乏公德心的民眾仍一直扔，要求市府酌情增設監視器，跨局處合作加強巡查、嚴格取締。

設告示牌 嚴查惡意傾倒

顏莉敏強調，公園、道路周邊、街巷死角或偏僻處，常常發生有人惡意傾情形，有時會察覺不是偶發行為，而是有計畫性的大量傾倒，已嚴重影響居民的生活品質。

稽查大隊長羅文龍表示，遭亂丟垃圾地點為沙鹿往龍井的產業道路上，研判前往龍井的民眾，途中隨手將家用垃圾往坡坎處仍，時間已持續半年，也發現有事業廢棄物入侵。

羅文龍說，未來會持續加強宣導，並設立告示牌呼籲民眾發揮公德心，一旦被查獲，將依法開出1200至6000元罰款，同時將研議是否更改附近清運垃圾時間或增加定點，讓民眾更便利，以解決惡意傾倒行為。

(中國時報)