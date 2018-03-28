不靠進口 比目魚繁殖有成

2018年03月28日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

比目魚是高經濟魚種，國內每年進口值近10億元，水試所東部海洋生物研究中心生物種原庫進行人工繁殖，突破「變態期」存活率不到1成的瓶頸，度過危險期的近2000尾比目魚寶寶已成功養殖65天，平安長大，並可投人工飼料，最快年底技轉給廠商。

養殖65天 度過危險期

俗稱比目魚的「牙」肉質鮮美，是高檔的生魚片或法國料理，因為肉質細嫩，素有「皇帝魚」美名，大盤價1公斤可到1600元，每尾可大至2、3公斤，屬高經濟魚種。

水試所東部中心知本的水產種原庫，4年前從57公尺深海抽出22至23度低溫海水，進行比目魚養殖，經克服細菌感染後，養殖技術趨穩定，3年前進行人工繁殖技術研發，第1批種魚去年3月首度創下比目魚在台灣自然產卵紀錄，受精率約7成，受精卵孵化率約5成。

但是魚苗孵化後養到第3、40天，眼睛從身體兩側變態為同一側成為底棲性時，存活率卻不到1成，負責養殖試驗的助理研究員陳玉萍表示，今年再調整溫度調控及餌料生物，目前已成功養殖65天、達到體長約5公分的仔魚，而且會吃人工飼料，不用再餵天然餌料，意味著人工繁殖技術已趨穩定。

高經濟魚種 節省成本

東部中心主任何源興說，比目魚屬冷水性底棲魚類，日、韓及中國大陸均有養殖，不過台灣海域夏季水溫動輒超過30度，以往無人工繁殖，該中心研究比目魚繁殖、養殖進入第4年，技術趨穩定，最快今年底即可將相關技術移轉給廠商。

他說，台灣的比目魚多仰賴進口，每年進口值高達5至10億元，如果台灣能自行養殖、繁殖，逐步取代進口市場，至少可節省1/3分成本。

(中國時報)