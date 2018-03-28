牛老師上課 樂齡學員開懷

2018年03月28日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

「牛」老師好！中州樂齡大學最近為銀髮學員開辦「動物療法」課，特別聘請到水牛「拉拉」當老師，學員們在牛主人高一鑫指導下與「拉拉」互動，幫忙理毛髮、餵番薯，還騎上牛背在校園逛，享受完全舒壓的感覺。

中州科技大學通識教育中心主任陳盈妃表示 ，中州樂齡大學課程與在地鄉土文化結合，這是首度將水牛引進校園，打破以貓、狗為動物為療癒的主體，不僅讓學員重溫兒時，也希望牛所代表的勤勞與學員的生命歷程相呼應。

這堂動物療法課是老師阮國裕分享自日本的觀念，即高齡者在面對失智、生病等窘境時，更要學習與檢視心理健康，及人際關係的拓展。讓學員近距離接觸「拉拉」，除宣達生命教育等議題，也透過水牛的生命歷程，讓高齡者思考未來可能面對的問題。

60歲銀髮學員劉淑文表示，以前到馬場騎馬曾被嚇到，這次克服心理障礙騎到牛背上，心情豁然開朗。退休老師邱芷芸則說，小時候阿公家有養黃牛，但自己沒有放牛或騎牛的經驗，這次有機會與水牛互動，好像回到小時候。

阮國裕表示，早期農業社會最重要的耕作夥伴就是水牛，水牛精神象徵台灣人民打拚的堅韌生命力。他與「拉拉」的主人－台灣耕牛文化協會監事高一鑫，希望能恢復牛耕文化，並計畫在彰化溪州籌設水牛療法工作室，幫助自閉症、過動兒孩子。

(中國時報)