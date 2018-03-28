牛老師上課 樂齡學員開懷

中州樂齡大學學員體驗騎乘水牛重溫童趣，感覺很療癒。（鐘武達攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

「牛」老師好！中州樂齡大學最近為銀髮學員開辦「動物療法」課，特別聘請到水牛「拉拉」當老師，學員們在牛主人高一鑫指導下與「拉拉」互動，幫忙理毛髮、餵番薯，還騎上牛背在校園逛，享受完全舒壓的感覺。

中州科技大學通識教育中心主任陳盈妃表示 ，中州樂齡大學課程與在地鄉土文化結合，這是首度將水牛引進校園，打破以貓、狗為動物為療癒的主體，不僅讓學員重溫兒時，也希望牛所代表的勤勞與學員的生命歷程相呼應。

這堂動物療法課是老師阮國裕分享自日本的觀念，即高齡者在面對失智、生病等窘境時，更要學習與檢視心理健康，及人際關係的拓展。讓學員近距離接觸「拉拉」，除宣達生命教育等議題，也透過水牛的生命歷程，讓高齡者思考未來可能面對的問題。

60歲銀髮學員劉淑文表示，以前到馬場騎馬曾被嚇到，這次克服心理障礙騎到牛背上，心情豁然開朗。退休老師邱芷芸則說，小時候阿公家有養黃牛，但自己沒有放牛或騎牛的經驗，這次有機會與水牛互動，好像回到小時候。

阮國裕表示，早期農業社會最重要的耕作夥伴就是水牛，水牛精神象徵台灣人民打拚的堅韌生命力。他與「拉拉」的主人－台灣耕牛文化協會監事高一鑫，希望能恢復牛耕文化，並計畫在彰化溪州籌設水牛療法工作室，幫助自閉症、過動兒孩子。

(中國時報)

人小志氣高 李霈緹奪Super Barte… 溪口老人種番薯義賣 募照顧經費

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。