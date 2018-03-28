防水相機漂流2年 網友動員找失主

2018年03月28日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

1台外觀布滿藤壺的防水相機，27日被宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小學生發現，師生盼能從記憶卡中尋獲失主訊息，卻驚見失主可能是日本人，照片應在石垣島潛水時遺失，經過上百公里的漂流、2年的時間後意外被尋獲，師生盼透過網路讓相機回到主人手中。

岳明國小五年級導師李公元說，學校鄰近海邊，每學期都會舉辦淨灘，昨上午9時出發後，學生何兆恩發現相機防水外殼，經過研究後打開，裡面是Canon型號G12的相機，不僅完好，「相機居然還有電！」

學生為了找回失主，因此檢視相機拍攝照片，何兆恩曾赴日本石垣島交流，一眼就認出是石垣島的街景，相機被帶回學校後，李公元取出記憶卡，透過電腦檢視，發現記憶卡內的資料夾，照片至少有上百張。

李公元說，照片拍攝時間是介於2015年5月至2015年9月，最後一張是2015年9月7日潛水時拍攝，除了潛水外，還有在東京的照片，因此研判失主是日本人，身分可能是學生。

他在臉書上說：「偷看別人相機照片，似乎有點不太道德。不過我們討論的結果，如果可以看看照片，會不會有什麼線索可以讓我們找到相機的主人還他呢？」李公元表示，照片拍得非常漂亮，基於隱私只公開幾張，盼能透過這些照片找到失主的訊息。

(中國時報)