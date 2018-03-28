綠營新北議員初選 2選區現任全上榜

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中國時報
吳岳修／新北報導

民進黨新北市黨部27日公布第二（新莊等）、第四選區（板橋等）議員初選民調，新莊選區5名現任議員均上榜，新人挑戰者簡妙娟些微差距落敗；競爭激烈的板橋選區，除3名現任議員全數過關，新人石一佑、戴瑋姍也擠進提名門檻。地方分析，及早準備、勤走基層才是關鍵。

黨內人士指出，新莊、板橋等選區的現任議員，除了勤走基層更具有現任優勢，安全上榜並不意外，新人挑戰者多是政二代或民代助理，選情本來就處劣勢。

地方人士分析，板橋選區戴瑋姍曾任新潮流立委吳思瑤助理，這次積極搶進板橋，加上她勤跑紅白大小場子，熱情又親民，戰力不可小覷；石一佑曾任2屆板橋市民代表，改制後任板橋區政顧問，也曾擔任立委張宏陸助理，有立委加持自然事半功倍。

至於雲林同鄉會支持的丁睿昇、前議員林水山兒子林欣磊、里長林華偉雖然來勢洶洶，但可能因為起步太晚，知名度也沒衝上來，最後以些微差距落敗。

新莊選區民調成績由高至低依序如下：陳科名、鍾宏仁、賴秋媚、陳文治、何淑峰、簡妙娟，六選四。板橋選區：何博文、王淑慧、黃俊哲、戴瑋姍、石一佑、丁睿昇、林欣磊、林華偉，八選五。

27日晚間將進行第五（中和）及第七（土城、樹林、三峽、鶯歌）選區民調。

(中國時報)

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