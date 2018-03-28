國民參審模擬法庭 首度開庭

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中國時報
／台中報導

台中地院首場國民參審模擬法庭上場，台中地院的3名法官及剛出爐的8名國民法官27日在法庭的法官席一字排開，11名法官陣容龐大，審理模擬案件，吸引不少檢察官及法官來旁聽，國民法官們正襟危坐參與這場司法盛事。

台中地院首場國民參審模擬法庭選任作業在20法庭舉行，台中市民政局提供符合資格的千名民眾，經台中地院隨機抽選出百人，寄發通知書調查資料，經彙整有意回函有65份符合資格，27日有54人報到，報到率達9成。

經電腦隨機抽樣出17人，再經法官及檢辯逐一訊問，選任6名國民法官、2名備位國民法官，並抽選9名陪審團及2名備位陪審員，下午進入模擬案件林威殺人案的審議及評議。

林威殺人模擬案，林威不滿女友要分手，入侵女友住處，遭女友祖父發現，持刀刺殺祖父致死案。3名法官及8名國民法官在法官席一字排開，龐大陣容難得一見，依據審理時程，27日下午及28日上午進行審理、28日下午進行評議及宣判。

台中地院以國民法官已參與模擬案件審理，不便對外發言。未被選任的候選人張世昌是市府新聞局科長，他指出，有機會見證國民法官過程相當高興，目前先進國家都往此方向發展，雖然大部分人不想涉入他人的司法刑責，但他認為，如有機會參與，讓司法案件得以更為公平，是很難得機會。

(中國時報)

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