嘉市推以善代金 助弱勢團體

2018年03月28日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

清明節將屆，嘉義市為降低祭祀節慶造成的空氣汙染，今年除持續落實紙錢集中焚燒，也力推「以善代金」，嘉市環保局長張志誠透露，自2014年在清明節期間鼓勵民眾把買金紙的錢轉捐給慈善團體，至今已募得24餘萬元，嘉義家扶中心去年更因此獲得188筆、合計4萬多元捐款，家扶中心主任沈明彥指不景氣年代，這些別具意義的捐款更顯珍貴。

近年來，各縣市環保單位在節慶旺季配合以米代金、以糧代金政策，鼓勵民眾金紙集中焚燒，送往焚化爐焚燒的金紙量逐年增加，而嘉義市2014年推出以善代金，和社福機構合作，呼籲民眾把金紙錢化做愛心幫助弱勢。

張志誠表示，今年市府特別與家扶中心、創世基金會、嘉市腦麻協會和嘉邑行善團合作，鼓勵民眾把燒給祖先的金紙變善款，另即日起到4月8日，環保局將在嘉市殯葬管理所、寺廟、納骨塔及大型墓地推「紙錢集中燒」。至於消防局為防範火災，在清明掃墓期間派員進駐各大公墓區，免費提供水袋、鐮刀、手套等工具供民眾索取。

不只家扶稱「以善代金」是好政策，創世基金會也說，民間捐款逐年減少，以善代金的善款金額跟著下滑，像2016年還有5萬多元，去年已降到2萬多元，考量募款不易，為增加民眾響應意願，創世及嘉義家扶4月4日和5日將在嘉市殯葬管理所設服務處，方便民眾就近捐款。

(中國時報)