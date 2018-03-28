綠博周六開幕 憑車票免費入園

2018宜蘭綠色博覽會將在3月31日登場，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具遊綠博，活動今年與台鐵、4家國道客運業者合作，民眾只要持當日或前一日的票根就可免費入園，憑綠博票根可享購物等折扣，盼吸引更多民眾參與綠博。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

2018宜蘭綠色博覽會將在3月31日登場，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具遊綠博，活動今年與台鐵、4家國道客運業者合作，民眾只要持當日或前一日的票根就可免費入園，憑綠博票根可享購物等折扣，盼吸引更多民眾參與綠博。

今年綠博主題是「實踐‧綠行動」，從3月31日舉辦到5月13日，地點在冬山河生態綠舟與冬山火車站周邊舉行，全票100元，優待票80元，宜蘭縣內校外教學票50元，多次入園票180元。

民眾只要當日或前一日搭火車至冬山站下車，或乘首都、葛瑪蘭、國光、大都會客運至生態綠舟站下車，憑票根免費入園，刷電子票證搭火車者須至冬山站售票處請領乘車憑證，刷電子票證搭客運須於乘車前向客運公司請領乘車憑證。

購票進入綠博的民眾，也享有「憑綠博票，宜蘭玩到底」優惠，活動期間憑綠博票根可享武荖坑風景區免費入園、飯店民宿最低6折起，還有觀光工廠贈精美小禮與購物折扣，以及傳藝中心購物9折等優惠。

宜蘭縣政府農業處長游憲廷表示，綠博與童玩節齊名，是宜蘭縣2大旗艦活動，邁入19年的綠博要求新求變，綠博不僅與農業有關，也與環保等有關，希望民眾藉由今年推出的優惠來遊綠博，搭乘大眾運輸工具既能減碳，也可避免塞車之苦。

(中國時報)

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