青少年祕密基地 就業輔導公民培力

2018年03月28日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府利用永和青年住宅回饋空間設立「漾青春基地」27日開幕啟用，新北市長朱立倫帶領貴賓寫下祝福，共同慶祝基地啟用，希望基地成為青少年專屬的「祕密基地」。

基地委託台灣少年權益與福利促進聯盟管理，並結合建築美學專家和微星科技，將空間布置成專屬青少年的祕密基地，參照「日本job cafe模式」區分為3個空間主題。

朱立倫表示，設計融合Good Job（好工作）、Good Design（好設計）、Good Voice（好聲音）3種概念，希望提供青少年求職各種協助，並滿足青少年就業及多元發展的需求。

朱立倫強調，基地設立就業輔導諮詢平台，作為培育青少年設計師的創作基地與培訓教室及提供青少年公民會館空間，希望鼓勵青少年參與公共事務、關心公共議題，未來青年社會住宅的公共空間規畫也會參考「永和漾青春基地」的設計模式，傾聽年輕人的聲音。

社會局長張錦麗表示，利用城鄉局青年住宅回饋空間，布置成專屬青少年的祕密基地，由專業人員提供第一手的服務，未來也將逐步引導基地2樓入住的青年朋友，參與兒少培力協助方案，依青年的不同專長特色回饋，讓社會住宅更多元化。

台灣少年權益與福利促進聯盟理事長李建青表示，透過市府各部門資源的整合，搭配台少盟以弱勢青少年為優先服務原則，提供就業輔導與公民培力等專業服務，這也是市府最好的青年節禮物。

(中國時報)