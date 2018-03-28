撞見女學生嘗禁果 色保全威脅性侵

2018年03月28日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣一所國中7年級男女學生，深夜潛入校內團體諮商室偷嘗禁果，不慎觸動警鈴被葉姓保全撞見，葉男趕走男學生後，竟威脅女學生「要付出一點代價，不然就通報！」少女不敢抵抗慘遭性侵得逞，保全之狼被逮後，不服重判5年6個月，日前上訴二審敗訴。

32歲任職花蓮某保全公司的葉姓保全，2015年10月某假日深夜8時許值勤夜班時，發現該所國中保全系統發報異常，於是趕往學校團體諮商室查看，發現一男一女學生竟逗留在校內，男女學生向葉男求情，拜託他不要報警及通報學校，遭到保全斥喝後離去。

2名學生稍晚再度回到諮商室發生性行為，葉男晚間10時許發現該校保全系統又發生異常，葉男看見少女尚未穿上褲子質問「你們剛剛在幹嘛？」見其謊稱「曬褲子」，先放走男友後，擋在門邊威脅少女「想要回家可以，但是不是要付出一點代價，不然就要通報。」

女學生聽到葉姓保全的威脅言語，擔心深夜滯留校內嘗禁果會被處罰，不敢抵抗葉姓保全淫行，慘遭性侵得逞，少女被性侵後隨即騎單車逃到校外一座涼亭，遇見男友述說遭施暴的遭遇，並將過程向另名同班好友訴苦，保全惡行才曝了光。

海軍陸戰隊退伍的蔡男，仍在該保全公司上班，日前上訴二審，控訴女學生「說謊」但不被法官採信，駁回上訴。

對此，花蓮縣政府教育處長劉美珍表示，事發後就已要求保全公司不准再派蔡男來學校巡邏，也與警方加強校園深夜巡邏的勤務。

(中國時報)