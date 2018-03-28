2018年03月28日 04:10 中國時報 湯紹成

中美兩大國的關係近日變化快速，全球矚目。日前美國川普總統祭出301條款計畫對中國600億美元的商品加徵關稅，而北京也立刻還以顏色，提出對美30億美元貨品的課稅，中美貿易大戰似已開打，但又極不對稱，接著又傳出中美可望藉由談判解決貿易爭端。正當國際股市反彈慶祝時，又傳出北韓領導人金正恩近日已密訪北京，在「川金會」前先會見了大陸領導人習近平，國際局勢可能再度產生變化。

貿易戰難有贏家，且結果難料，因為雙方都有子彈也有罩門。過去1周川普高聲對中國叫板，但據報導，此一大戰出現轉機，因為中美正在密商停戰，美國財長穆欽擬赴北京談判，此乃最佳的解決方式，令各方鬆了一口氣。依目前情勢觀之，中美可能小打大談，雙管齊下，而雙方都還可能再釋出一些善意，以避免對全球貿易釀成巨災。

而之前在國際間屢屢興風作浪的金正恩就在中美關係緊張之際，拋出親訪北京的震撼彈。北韓此舉主要就是因為西方國家與大陸聯手的制裁政策發揮了效果。據了解，北韓的外匯即將在年底告罄，內部能源與糧食供應情況極為緊繃，再加上去年北韓核試爆時發生意外，造成相關科研人員傷亡慘重，極需以時間換取空間。剛好平昌冬奧舉行，北韓立刻遞出橄欖枝，瞬間緩和朝鮮半島的情勢緩和，這可說是金正恩的精心設計。

當前中朝關係確實不睦，致使金正恩自2012年掌權至今，都未訪問北京，這主要是因中方涉及了北韓內部的路線與權力鬥爭。由於北韓領導階層也有改革開放的聲音，而這也與北京相關，甚至中方的打貪政策也延燒到北韓。而金正恩懼於改革派勢力的威脅，先處決其姑父張成澤，因張曾有意支持長年受北京庇佑的金正男接任金正恩，既而金正恩又謀刺金正男以自保，且金正男之子金韓松也受北京保護，都是明顯例證。

金正恩同意兩韓領導人於4月舉行高峰會，川普也答應金正恩於5月進行「川金會」，一時間其他相關國家都好似在朝核問題上被邊緣化了，尤以中國的角色為甚。由於中朝關係的障礙暫除，況且北韓急需外援，自然可以解釋金正恩北京行的迫切性。

再加上，目前正值中美關係緊張之際，金正恩此行當可使中朝雙方增加與美國談判的籌碼，兩個血盟國家相互為用，相得益彰，乃金正恩又一高招，更受到北京的高度重視。若金正恩北京之行順利，以往六邊會談的機制將再度成型，中、俄、北韓與美、日、南韓兩大陣營的態勢將恢復，而中方也將再度重回有利的談判地位。

總之，以金正恩34歲的年紀與經驗，在過去這段時間能周旋於各大國之間，合縱連橫，拉一打一，或隱或顯，還能立於不敗之地，確有其高明之處。尤其美方一貫將北韓棄核視為談判的前提，如今將可能變成談判的目標。小國與大國過招，目前仍處平手的賽局，北韓的應對著實難得。

金正恩的外交手腕確實讓人驚豔，設想再過10年之後，目前各國的領導人都已退場，而金正恩還可再任30年，屆時又是何種場景？而他又將練就哪些功夫？對同樣是小國的台灣而言，更令人感慨外交人才與手腕的難得與重要。

（作者為政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)