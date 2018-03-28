2018年03月28日 04:10 中國時報 楊渡

以前兩岸發生不友善的外交、政策衝突時，總是會有陸委會等相關部門的人出來說「這樣會傷害台灣人民的感情」。那時，「台灣人民」彷彿還有一種「共同體」的感情，所以這樣說雖然讓人不服氣，覺得「你憑什麼代表我這個人民」，但總是對「台灣人民」這4個字有一點「共同體」的認同。

可是最近以來，無論陸委會怎麼說「傷害台灣人民感情」，卻已經完全失效。因為，「傷害台灣人民感情」最深的，卻是自己的政府。台灣人的「同體感」已經消失。

台灣已是一個分裂社會。她最大的問題是不再有共同的感情與記憶。過去的記憶應該是共同擁有的，卻被這個政府用政治的顏色把它分裂成兩邊。過去的歷史明明是共同創造的，卻用仇恨把它裂解成兩套，並且互相對立。

更可憐的是「公民」。現在的台灣你相信有一個公平的公民待遇嗎？或者，台灣已不再有「公民」，而只有「選民」？藍或綠的選民？

軍公教被視為是國民黨的基本盤，被打得多麼慘。明明是政府承諾的基本權利與義務關係，你上了一輩子的班所盡的義務，才有多少退休權利，現在一把推翻，政府背信不說，還大罵軍公教人員是「既得利益」。不是不可以削減福利，但不能溯及既往，這只是基本行政的誠信原則。但用政治鬥爭把軍公教的尊嚴都打碎一地，請問，是誰在傷害軍公教的感情？他們可是政府的基本盤啊，哪一天中共武力打來，還得靠軍人保護，你這樣往死裡打，誰願保護你？

勞工，好歹有許多人是民進黨的基本盤，但一例一休，修得亂七八糟，再修成天怒人怨，勞工去抗爭，還被鎮壓。嘴巴說勞工是「最軟的一塊」，卻傷得最深。請問，是誰在傷害台灣工人的感情？

農民呢？種了一季的菜，本來今年天氣冷得厲害，收成就有些少，好不容易春節天氣放晴回暖，果菜增產，卻連續休市。休市有什麼後果，一般消費者不知道，因為只會買菜。但你去菜農果農的園子看看。因為台北休市，大批發商不會來中南部農產地批發市場買回去，農民只能讓果菜爛在園子裡，採了沒人要啊。請問，誰在傷害台灣農民的感情？

再看看台大校長案。明明台大校方已一再發聲明，告訴教育部台大的決定不會更改。但教育部卻不理不睬，用公文拖。那些「卡管」的人一再要教育部「硬起來」，不批准管的校長案，等於把校園自主權力交回給教育部。但你只要問一聲如果現在是國民黨執政，你還要教育部來批嗎？答案是很清楚的。學術尊嚴掃地，台大尊嚴掃地，這樣的結局，試問，是誰在傷害學術界、知識分子的感情？

再看看司法。三權分立，司法獨立，是一個民主國家的憲政根本原則。然而陳師孟，作為監察委員，竟要檢察官為了在一次司法單位內部聚會演出中的喜劇諷刺內容向陳水扁道歉，而且說，如果道歉就不追究，否則啟動監院的調查。那以後，誰還敢辦陳水扁或其他民進黨人的案子？誰敢得罪你監委大人的親族？請問，這樣的行為，是誰在傷害所有司法人員的感情？

更差勁的是深澳火力電廠。明知火力發電廠會帶來空氣汙染，明知這世界沒有所謂「乾淨的煤」，環保署還讓它通過環評，而且通過的關鍵票是曾為環保人士的官員所投下去的。這不是背叛，什麼叫背叛？不只是背叛環保，更是背叛北台灣人民的健康。請問是誰在傷害北台灣人民的感情？

什麼叫「傷害台灣人民的感情」？軍人、公務員、老師、工人、農民、學界知識分子、司法人員、北台灣的居民，每一個人的尊嚴，每一個人的感情都如此被侮辱、被踐踏，是誰在傷害台灣人民的感情呢？這樣的台灣，如何不變成一個分裂社會？一個分裂社會，有什麼共識？有什麼命運共同體？這個國家，如何不解體？

陸委會說，中共的惠台31條政策是「統戰」。但最近我碰到的一個老師說得好：「人家還把我們當回事，當個人才，還想要統戰我們，但台灣這個政府把我們當芻狗，當廢物，當垃圾，恨不得丟掉。你說，是誰在傷害台灣人民的感情？」（作者為作家）

(中國時報)