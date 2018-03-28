2018年03月28日 04:10 中國時報 吳威志

青年節將至，有媒體報載救國團曾以「各界慶祝107年青年節活動，敬請貴校遴派優秀學生代表」名義，自行籌組「青年節籌備委員會」，認為有誤導大專院校以為受到官方指導，涉及詐騙與否；立委徐永明也批評「恐已觸犯《刑法》偽造文書罪」，其他政府部門則冰冷地看待這個國定假日的慶祝活動。

為紀念黃花崗起義殉難的72位烈士，民國37年政府訂定每年3月29日為青年節，這節日應是超越黨派的，若執政黨僅以節慶來自大陸而顯有偏見，不願辦理相關慶祝活動，則應修改法制，甚至優先檢討端午節。

「青年節籌備委員會」是來自各縣市、各校青年代表自組的團體，受邀的各政府機關只不過是提供籌備或得獎學生參訪、拜會，截至105年為止的歷任總統與行政院長皆有接見，為何民進黨執政後的這兩年就有例外，莫非是政治考量？

此事件並未涉及詐欺。依《刑法》第339條詐欺罪的構成要件有「施用詐術、被害人陷於錯誤、處分財產、財產損失、不法故意」等，救國團居於輔導的保證人地位，並未產生被害人，反而讓青年學生獲得榮耀；又發函請求政府機關提供的僅是「參觀」與「接見」，這本是政府的服務，政府與學生何來損失。

此事也未涉及偽造文書。依《刑法》第211條偽變造公文書罪，行為人主觀上須具備偽造或變造文書的故意。救國團發文的重點在邀請「各界」共同「輔導」青年，法律主體是「青年籌備委員會」，如要追究偽造責任是檢視有無輔導青年自主、自辦青年節活動，如皆具備，則無損害於公眾或他人，亦無主觀偽造之故意。

至於有無輔導事實的部分，雖然救國團邀請的政府輔導委員今年只有國防部、台電公司、警政署，但仍有推舉紀錄。尤其救國團承政府指示籌辦此活動已有62年，共有790位傑出青年獲殊榮，基於《民法》第172條 「無因管理」條款，雖無法律明顯授權，惟以有利於政府方法為之，反而政府應予獎勵。

民進黨執政後，綠委曾提案訂定「青年發展法」，但直到今日，青年政策沒有專屬預算，業務也未統整，只有層級不高、經費不足的「教育部青年發展署」獨自面對青年問題。對於「青年節活動」該署過去每年補助10萬元，今年只補助3萬，而救國團自行負責籌措300萬元辦活動，誰對青年重視、誰為青年付出，立見高下！

國家既然訂有「青年節」，政府就應重視並推動紀念活動，至少也應協助民間團體舉辦相關活動。服務青年不能區分藍綠，更何況民進黨不是自傲選民多是年輕族群嗎？對年輕人的專屬節日怎可如此漠視！

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)