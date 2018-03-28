金正恩出訪 為何首選中國

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中國時報

深隱近3周的北韓領導人金正恩傳出突訪北京，在人民大會堂密會中國大陸國家主席習近平，在全世界都在等待4月兩韓高峰會、5月美朝「川金會」的敏感時機，金正恩為何出訪國外的首站居然先選擇中國「老大哥」呢？其用意頗值得推敲。

首先，習近平與金正恩禮尚往來。當金正恩拍發賀電祝賀習主席連任時，中國已嗅到金正恩釋出的善意。眾所周知，金正恩欠缺國際舞台上的實務經驗。因此，第一次出國到中國「走秀」，汲取習主席與美國總統川普間的談判經驗，如同弟弟向哥哥請教、求援，習應該會親切對待。

最近川普把鷹派人馬蓬佩奧和波頓找來出任國務卿與國家安全顧問，分明是針對5月「川金會」作準備。這兩人均有與北韓惡言相向的紀錄，自會讓金正恩有所提防。

在美國對金正恩可能下馬威的情況下，金小弟找習大哥幫忙應可理解。美國還在耍老大，堅決主張北韓先廢棄核武後再來談；甚至強調美國將先發攻擊北韓等，金正恩見川普之前特別先拜訪習主席，就是釋出一個強烈訊號，告訴美國甭想動武，中國老大哥在後頭呢。

讓金正恩能大膽走進國際，首先要感謝南韓總統文在寅的「引導」。金正恩認為，兩人在「和平統一」工程上有諸多相同理念，因此，於1月9日第一高階會談時，就達成「韓民族事由韓民族自行解決」的協議，把兩韓命運「死硬」綁起來，希望不再受外國牽絆。

尤其，金正恩看到文在寅對「祖國統一」興趣勃勃。最明顯的例子是，文在寅把前總統朴槿惠時期部署的薩德給予凍結，告訴川普既已部署的原封不動，但南韓不再予以擴充，暗示美國「薩德已放進博物館了」。

金正恩落實「核武與經建併進政策」，執政7年以來，一方面以核武抵擋美國的武力威脅，另一方面專注穩定政局，現在正要以改革、開放來達成經濟建設，以提高北韓人民生活福祉。金正恩向文在寅開口請求幫忙比較「如魚得水」，因為文在寅選前的口號就是重啟金剛山觀光事業及開城工業區運作，甚至，文在寅誇口還要在其他北韓城市建立更多工業園區，協助北韓經濟突飛猛進。

兩韓無論是官方或民間交流如火如荼展開。首爾市長朴元淳率先提出，預定10月舉行的全國體育大典將邀請北韓選手參加。另外，全南縣市教育局提倡各級學校畢業旅行至平壤，甚至招募北韓學生到南韓求學。這種「北韓熱」如海浪般形成，無法阻擋。

平心而論，南韓政黨輪替帶給金正恩「天賜良機」，讓兩韓走向和平坦途。而在和南韓友好之外，金正恩也可同時周旋於美國和中國兩大國之間，可硬可軟，隨機應變。儘管金正恩的年紀比蔡英文年輕多了，但政治智慧顯然在蔡英文之上。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

(中國時報)

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