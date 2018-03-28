社論－不重建戰略自信 國民黨提前出局

2018年03月28日 04:10 中國時報 主筆室

新北市長朱立倫到南京參加新北、南京城市論壇年度活動，返程途經上海，與國台辦主任劉結一及上海市最高領導市委書記李強會面。陸方未把朱立倫視為單純的地方首長，凸顯了對他的禮遇，也透露了對國民黨的善意，對流失政治實力的國民黨來說，是可喜的一面。

但從另一個角度觀察，新北市與南京舉辦的城市論壇，遠不如台北市與上海市的雙城論壇吸睛。雙城論壇眾人睜大眼睛關注進展，經常搶占媒體重要版面或時段，網路聲量也非常高。朱立倫訪陸除了引來陸委會「行程沒先講」的話題外，並沒有引起媒體太大的關注與討論。這樣的冷熱之別傳遞的正是國民黨最大的警訊：在台灣人民的議題關注雷達上，國民黨正在快速消失中。

從人民雷達上消失，是因為民眾普遍藐視國民黨的存在，不關心國民黨的動態，這是國民黨戰技、戰術與戰略全面失能與錯誤的結果，也可以說，不是人民拒絕接收國民黨的訊號，而是國民黨讓自己在人民的雷達上消失。

首先，在戰技面，不論是議題掌握度、網路的話語權、事件的論述力、政治的應變力，國民黨的政治人物非常缺乏政治攻防的「即戰力」，更糟糕的是，國民黨政治人物幾乎都有一個共同的特質：自掃門前雪、只打保險牌。自掃門前雪反映的是國民黨領導階層的持盈保泰、沒有團隊意識、寧坐視友軍被殲滅而不願衣袖沾染灰塵。不管是婦聯會被清剿、花蓮善款被圍攻，國民黨都深怕被波及牽連，卻不知唇亡齒寒。領導階層只打保險牌，戰將不是陣亡就是遠離戰場，國民黨陷入邊緣化危機就成命運注定。

在戰術面，國民黨的表現也是荒腔走板。就從最近的台北市議員提名風波談起。在蔡英文民調低迷，民進黨在台北市連母雞都推不出來的此時，國民黨竟然自我閹割，首次在台北市議員提名31席未過半，未出征就先舉白旗，當然被輿論狂轟。又國民黨在縣市長的提名上，被社會大眾訕笑是「回鍋肉聯盟」和「千歲爺軍團」。許多被提名或正在角逐提名的候選人，是已當過縣市首長回鍋參選。一個政黨20年來，世代交替的成績單幾乎死當，都是老面孔在搶位占位，中生代、新生代焉有出頭機會，這樣的國民黨對年輕人有什麼吸引力？

但更嚴重的卻是戰略面的虛無化，讓國民黨「無魂有體親像稻草人」。除了控訴民進黨的濫權霸道，在野2年的國民黨拿不出吸睛的國家戰略、未來論述向人民訴說，民進黨固然狹隘，國民黨也不見宏觀。

看起來國民黨好像病入膏肓？其實不然，不管在戰技、戰術或戰略面，國民黨都不是沒有翻轉的空間。但戰技為末，戰術可權，最重要的是國民黨必須重尋、重建戰略思想。其中最重要的戰略定位是兩岸政策與黨內改革。

在兩岸戰略上，近10年來，國民黨最大的危機是連自己固有的核心價值也沒有勇氣辯護，號稱「中國國民黨」，卻連「我是台灣人，就是中國人」都說不出口，而從兩蔣開始，就把「三民主義，統一中國」奉為神主牌的國民黨，現在的新神主牌卻是「不統、不獨、不武」，其中「不統」還是放在第一位。

國民黨必須對自己的核心價值更有自信，民進黨上台之後，人民已愈來愈清楚意識到，兩岸關係的修好才是王道，台獨之路根本走不通，不但支持台獨的民眾快速下滑，支持統一的民眾也顯著增加。這個趨勢在2020年前都不會改變。國民黨當有智慧與勇氣在此時提出類似當年《國統綱領》的兩岸戰略論述。

而在黨內改革上，民進黨施政的霸道、貪婪、濫權固然令民眾失望，國民黨如何掌握社會的心理，提出撥亂反正的主張，才是國民黨能否重拾人心的關鍵。國民黨領導群不能只想守住自己的位置、權力，只想霸著國民黨這個其實力道已無多的選舉機器，要展現政治家的魄力和作為，大步推動國民黨的世代交替計畫，力促國民黨的年輕化，並改革國民黨成為有論述戰鬥力的政黨。

國民黨切莫以為民進黨爛，就可以坐等重返執政，若蔡英文倒，還有賴清德與陳菊；民進黨倒，還有柯文哲，國民黨憑什麼認定選民會接受國民黨的「擺爛等江山」？若國民黨不能痛下決心，重練戰技、重修戰術、重訂戰略，只怕民進黨還沒倒，2020的大選國民黨已提前出局。

（系列完）

(中國時報)