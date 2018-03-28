金正恩拍案驚奇

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中國時報
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金正恩每一次出手，都讓人拍案驚奇。重點是，在軟硬兼施、虛實交錯之中，北韓似乎總能夠展現以小搏大的謀略，在中、美、俄、日4大國際強權之間，為自己的國家爭得最佳利益。

此番傳出金正恩閃電訪問大陸之時，正值中美貿易戰開打之際，金正恩釋出善意之舉，不但修補了中朝之間的關係，也將成為他5月底和川普會談的重要籌碼，戰略考量堪稱絕妙，尤其讓美國雖然心知肚明，卻又拿他毫無辦法。

開春以來金正恩動作頻頻，在平昌冬奧派出胞妹與啦啦隊進行微笑外交、同意與南韓總統文在寅舉行高峰會，還親口表示願意把自家核武計畫放上與美國的談判桌上，種種表現頻讓外界意外，凸顯他不僅只是任意試射飛彈的狂人、不計後果發展核武的冷血獨裁者，也是可親又有膽略的外交家。

反觀台灣目前的處境，蔡英文總統與民進黨政府卻仍沉迷於大國較勁的漩渦中，不但未警惕強權爭鬥將對台灣帶來的致命衝擊，反而認為台灣可在中美兩強的矛盾中左右逢源，而未察覺、甚至是不願面對最後可能是左支右絀，甘為棋子的結果終將變為棄子！

為了逼中國大陸在貿易戰中退讓就範，誰都看得出來，眼前美國擺明了就是直接打「台灣牌」，從通過《台灣旅行法》的高層來訪，到「台灣安全法」軍艦停靠等手段，無非就是要給足民進黨推動台獨的「面子」，卻不管造成大陸報復的兩岸危機，將帶給台灣社會與人民「裡子」上的傷害！

金正恩是能屈能伸、務實靈活的國際戰略大玩家，台灣卻甘願被美國玩，而且是站在懸崖邊上讓美國玩。都說蔡英文應該以金正恩為師，但台灣卻只會嘲笑北韓獨裁、金正恩愚昧，其實自陷意識形態、不知變通，才是真正的愚痴。

(中國時報)

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