中美提前進入黃金交叉

2018年03月28日 04:10 中國時報 徐宗懋

好幾年前，一位西方記者問新加坡故資政李光耀先生：中國是否有取代美國的野心？李光耀的回答很乾脆：為何不呢？事實上，取代美國不行嗎？美國是光芒四射的天上之國，絕不能被取代嗎？對於一些把美國當天國，或者想到自己曾被日本殖民就幸福萬分、激動不已的台灣人而言，這當然難以想像。不過這樣的事實，因為川普的施政，勢將提前到來。

川普最近對內外都採取強硬的立場，組織鷹派高層，軍事和經濟上都擺出宣戰的姿態，而且還是和全世界宣戰。首當其衝的就是頭號對手的中國和俄國，但美國必敗無疑，因為在經濟資源、外交聯盟和國家意志上，美國缺少贏的必要條件。

首先，美國經濟雖然龐大，但她外債太高，軍事開銷過於龐大，基層勞工訓練不足，生產效率不高。至於外交聯盟，川普政府則陷於自我矛盾，現有國際組織規則都是二戰以後由美國主導制定的，美國藉由初期一定的讓利取得老大哥地位。如今川普又指責這些規則對美國不公，讓其他國家占便宜。美國一方面要拉幫結派制裁中國，另一方面又要制裁自己的幫派成員，結果倒盡人家的胃口。軍事上也是如此，川普挑撥他國內部矛盾或國際衝突來銷售美國武器。各國領導人並不是傻瓜，他們會為了本身利益跟著唱搭，但關鍵時候會走自己的路。

最後，關於國家意志力方面，這是更深遠的課題，將影響未來半個世紀的世界。長年來西方國家深信，西方的政治和社會是最高楷模，其他國家不過像是房間裡等待西方掃帚清理的角落罷了。所以，英國《經濟學人》才會認為錯看中國，以為中國會走向西方的制度。這種觀點真是狂妄至極，以為自己是舉世的楷模，別人都像奴才一樣搶著模仿他們，正是這種傲慢讓西方幾乎陷於治理效能半癱瘓的狀態，美國尤其嚴重。川普當政以來，國內政治紛擾不斷，所謂美式民主能帶來包容、融合和凝聚的神話徹底破滅。美國的政治體制在一長串的校園槍擊血腥事件中，一籌莫展，每次悲劇發生，只能哀悼、呼籲、唱歌、批評、對話等，然後說到沒聲音了，就等著下一場慘劇的重現。這是什麼民主人權的楷模？

美國期中選舉後，共和黨勢必慘敗，民主黨磨刀霍霍，接著必然是彈劾總統的大戲成天火爆上演，再穿插一些色情女郎和川普糾纏不清的官司，這樣的美國必然缺乏政策持續力，也不具備國家意志的力度。表現於外，就是國際政治政策上突然強硬，又突然大轉彎的怪異變化。美國的怪異無序的表現，造成各國客觀上需要世界另一個主導的力量，這便是中國站起來的空間。中、美原來估計的10年黃金交叉，現在有可能縮短為5年。西方媒體批評習近平體制，然而在現實中，中國體制反而會展現政策持續力，以及貫徹長期政策所需要的短期靈活性。

至於台灣的蔡英文政府，儘管行動野蠻，但嘴巴還是掛著噁心巴拉的民主人權，最後只是等著被美國拉攏再被甩開而已。今年年底選舉，無論國民黨如何平庸，選民會清楚表達不要蔡政府的明確信息，在這個意義上，蔡政府被趕下台倒是跟川普政府保持同步。

(中國時報)