吳音寧難下台 管中閔難上台

2018年03月28日 04:10 中國時報 劉心月

台北農產運銷公司28日將舉行董事會，這是北農歷經春節休市風暴後的第1次董事會，總經理吳音寧的去留可能成為董事會的重頭戲之一，包括吳音寧自己在內，各方人馬早已為「挺吳」、「拔吳」展開角力。

以雲林張派為首的全國農會系統已表態將提案「拔吳」，北農董事長、民進黨籍的台北市副市長陳景峻則表示會在董事會拉吳音寧一把，擺明在吳的人事糾紛中，選擇與民進黨站在同一立場。台北市長柯文哲秉持一貫立場，認為吳的人事案是農委會決定的，吳要不要下台，應由農委會處理。看來，柯文哲在此事上決定不做好人，也不扮黑臉。

自陳吳音寧是他推薦的農委會副主委陳吉仲的說法最有趣。他說，北農董事會的議程並沒有討論人事案。換言之，農委會不會如柯P所願，主動處理吳的去留問題。至於吳音寧，則一反休市期間的消失多日，在董事會之前，致贈感謝小卡給農業合作社、農民團體和農民等，拉攏人心的用意明顯。她在卡片上說「日久見人心」。

目前北農共有23席董事，北市府和農委會各有6席，其他11席是民股董事，張派掌握5席以上，董事出席人數至少要過半，董事會才開得成；若張派要「罷免」吳音寧，北市府6席的態度是關鍵，因為農委會的6席會支持吳，而基於「民不與官鬥」，其他非張派的民間董事大概也不會想跟農委會正面交鋒。然而，北市府「息事寧人」的態度已十分明顯。陳景峻力挺吳音寧的2個理由是：一、應要給年輕人一點機會；二、不要讓這個人事演變成政治風波。老實說，這2點並沒有太大的說服力。

吳音寧今年46歲，不但已過了參選「10大傑出青年」的年齡（20歲以上、40歲以下），也沒有參與農委會「百大青農輔導計畫」以及科技部千里馬計畫的資格（這兩項都規定要在45歲以下）。陳景峻如果真的那麼樂於給年輕人機會，應可拔擢更多、更名副其實的年輕專業人士。吳音寧上任以來，已多次證明專業能力嚴重不足，而且面對休市問題連續說謊，包括說一直有跟北市府報告，但其實她打給陳景峻的電話一次也沒接通，又誇言休市後北農拍賣價是歷史第3高，但其實是因農民提早耕鋤的結果。她不適任是明顯的事實。至於政治風波一說，則更是倒果為因。是因民進黨力廷吳音寧無下限，才會引發外界的高度不滿，進而造成朝野之間的政治角力。

吳音寧怎麼樣都拉不下來，而台大校長當選人管中閔則是怎麼樣都上不了台─如此巨大的反差，人民看在眼裡，不會不知道箇中原委。既然執政者如此傲慢、沒有是非，那麼，要不了多久，民進黨就會看見民意悖離而去。（作者為自由作家）

(中國時報)